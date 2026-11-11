‘돔(Dome)이 화성을 바꾼다’…화성시, 돔구장 유치전 가세

세줄 요약 화성특례시, 복합형 돔구장 유치전 본격화

비전 컨퍼런스 개최, 운영·수익 전략 논의

병점구 일대 2만석 안팎 후보지 구상 제시

이미지 확대 11일 ‘K-MARS Arena(Dome) 비전 컨퍼런스’에서 정명근 화성시장 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 화성시 제공

이미지 확대 정명근 화성시장이 ‘K-MARS Arena 비전 컨퍼런스’에서 인사말을 하고 있다. 화성시 제공

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화성특례시가 스포츠와 대형 공연을 아우르는 복합형 돔구장 유치 경쟁에 본격적으로 뛰어들었다.시와 화성시연구원은 11일 오후 동탄LH인큐베이팅센터에서 정명근 시장과 이계철 화성시의회 의장, 안상교 화성상공회의소 회장, 시·도의원, 대학교수, 전문가, 시민 등 150여 명이 참석한 가운데 ‘돔(Dome)이 화성을 바꾼다’라는 주제로 ‘K-MARS Arena(Dome) 비전 컨퍼런스’를 열었다.이날 컨퍼런스는 문화체육관광부가 지난달 14일 공고한 ‘스포츠·공연 복합형 돔구장 건립사업 후보지 선정 공모’에 대응하기 위해 마련됐다.이민상 직무대행은 기조강연을 통해 “국내외 돔·아레나 사례를 볼 때 돔은 짓는 것보다 관객을 채우는 것이 더 어렵다”라면서 “앵커 콘텐츠와 다층적 수익 구조, 운영 효율 등을 설계 단계에서부터 함께 고민하고 준비해야 한다”라고 밝혔다.첫 번째 주제발표를 맡은 차민태 한양대학교 교수는 ‘K-MARS Arena 7대 추진 방향’으로 ▲멈추지 않는 야구(SPORTS) ▲중부권 공연 허브(K-CONTENTS) ▲AI·6G 스마트 돔(TECH) ▲젊은 도시의 평일(FAMILY) ▲기업이 찾는 돔(WORKATION) ▲자립하는 돔(REVENUE) ▲모두의 돔(SHARE) 등을 제시하며, 2039년 연간 관람객 164만명·연간 280일 가동 목표를 설정해야 한다고 제안했다.이어 염민규 화성시연구원 연구위원은 ‘화성시 돔구장 건립 기본구상’을 통해 병점구 진안동·송산동 일대 후보지에 2만석(최대 2만 5천석) 규모의 ‘모두의 돔’을 건립해야 한다고 말했다.시는 이날 제시된 의견을 반영해 오는 13일 경기도에 후보지 신청서와 사업제안서를 제출할 계획이다.경기도는 발표평가를 거쳐 규모별로 후보지를 선발, 다음 달 8일 문체부에 제출하며 문체부는 현장·발표평가를 거쳐 다음 달 말 최종 후보지를 발표할 예정이다.정명근 시장은 “K-MARS 돔은 스포츠와 대형 공연, 국제행사가 어우러지는 새로운 성장 거점을 조성하는 미래 전략사업”이라며 “화성의 성장 잠재력과 입지 경쟁력을 바탕으로 시민의 문화·여가 기회를 확대하고 지역경제에 활력을 불어넣는 경기 남부권 대표 스포츠·문화 거점으로 조성하겠다”고 말했다.문화체육관광부는 대규모(4만석 이상)와 중규모(2만~4만석) 돔구장 후보지를 각각 1곳씩 선정할 계획이다.현재 경기도에선 수원·화성·평택·광명·파주·부천·고양·구리 등 8개 지자체가 유치의향서를 제출했거나 검토 중인 것으로 알려졌다.안승순 기자