경기도, 광교청사 매각 사실상 ‘백지화’…법적 제약·임차료 부담 커

세줄 요약 광교청사 매각안, 법적 제약과 임차료 부담으로 백지화

추미애 지사, 실현 불가능해 고려하지 않는다고 언급

대변인, 내부 초벌 검토 수준이라며 실효성 낮다 설명

이미지 확대 경기도청 전경

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재정 비상 상황을 선언한 경기도가 재정난을 덜기 위해 검토했던 광교청사 매각안을 법적 걸림돌과 막대한 임차료 부담에 사실상 백지화하기로 했다.추미애 경기도지사도 10일 서울 여의도 한 음식점에서 가진 더불어민주당 경기도당과 예산협력 간담회에서 “사실상 실현 불가능해 고려하지 않고 있다”고 말했다.홍은광 경기도 대변인도 11일 “최근 보도된 광교 청사 매각 검토 관련 기사는 실무 부서의 내부 초벌 검토 내용을 기반으로 한 것으로, 수많은 재정 확보 방안 중 하나로 다각적인 가능성을 점검하는 내용”이라며 “현재로서는 실현 가능성과 재정 효과성이 매우 낮은 것으로 판단하고 있다”고 밝혔다.도가 사실상 광교청사 매각을 백지화한 것은 행정재산 처분을 둘러싼 법률 요건을 충족하기 어려운 데다, 청사를 팔고 다시 빌려 쓸 경우 연간 최대 350억원 안팎의 임대료를 물어야 해 실익이 없다고 판단했기 때문으로 분석된다.또 공유재산 및 물품관리법에 따르면 청사 등 행정재산을 매각하려면 일반재산으로 전환해야 한다.총사업비 4780억원을 들여 지하 4층~지상 25층, 연면적 1만 6337㎡ 규모로 조성된 광교청사는 2022년 5월 29일 수원시 팔달구 옛 청사로부터 모든 부서 이전이 완료됐다. 현재 2500여 명의 직원이 근무 중이며 재산 가치는 최대 1조원에 이를 것으로 추산된다.안승순 기자