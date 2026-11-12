“이번에 반드시”… 국가철도망 계획 수립, 지자체 막판 세몰이

13일 정부 국민 의견수렴 행사

경기지사 직접 참석 사업 홍보

국회 결의대회·인접지역 연대도

세줄 요약 국가철도망 계획 앞두고 지자체 철도 유치전 격화

경기도·고양시·용인시 등 숙원사업 반영 총력전

고흥군민 결의대회 등 수도권 밖도 가세

2026-11-12 18면

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향후 10년 전국 철도망의 밑그림을 결정할 제5차 국가철도망 구축계획(2026~35년) 수립을 앞두고 전국 지방자치단체들의 철도 유치 경쟁이 달아오르고 있다. 국토교통부가 13일까지 국민 의견 수렴에 나선 가운데 지자체마다 숙원 사업의 당위성을 홍보하고 주민 참여를 독려하는 막바지 여론전에 나섰다.경기도는 11일 인천도시철도 2호선 고양 연장사업의 예비타당성조사 통과를 위한 정부의 적극적인 협조를 요청했다고 밝혔다. 추미애 경기지사는 전날 박홍근 기획예산처 장관에게 서한을 보내 인천2호선 고양 연장사업의 조속한 추진과 함께 도가 건의한 40개 철도사업을 5차 철도망 구축계획에 최대한 반영해 달라고 요청했다. 신규 철도사업 반영 규모를 100조원 이상으로 확대해 달라는 건의도 담았다.추 지사는 13일 서울 동작구 전문건설회관에서 국토부가 주최하는 국민 의견수렴 행사에도 참석해 철도망 확충의 필요성을 직접 호소할 예정이다. 국토부는 지난 8일부터 철도서비스 수준과 향후 투자 방향 등에 관한 대국민 설문조사도 진행하고 있다.고양시도 5건의 사업을 놓고 시민 여론을 모으고 있다. 5차 철도망 구축계획에는 교외선 전철화 및 노선 변경(능곡~관산~고양~의정부·30.6㎞)과 일산선 3호선 급행화(대화~연신내·22.8㎞) 사업을 건의했다. 별도 수립되는 제5차 대도시권 광역교통시행계획에는 신분당선 일산 연장과 고양은평선 일산 연장, 9호선 급행 대곡 연장 등 3건의 반영을 요청했다. 고양시는 홈페이지와 소셜미디어(SNS), 동 행정복지센터 등을 통해 정부 설문조사 참여를 독려하며 경기북부 철도망 확충의 필요성을 강조하고 있다.경기 남부 지자체들도 가세했다. 용인시는 경강선 연장과 경기남부광역철도, 경기남부동서횡단선 등 3개 사업, 의왕시는 위례~과천선 의왕 연장 사업, 과천시도 지역 철도 현안의 국가계획 반영을 위해 시민 의견 수렴에 나섰다.수도권 밖에서는 단체행동까지 등장했다. 전남 고흥군민과 향우 등 300여명은 지난 9일 국회 앞에서 고흥 우주선철도의 국가계획 반영을 촉구하는 결의대회를 열었다. 경남 창원시는 동대구~창원~가덕도신공항 고속화철도와 진해신항선 등 5개 사업의 반영을 요구하고 있으며, 충남 태안군도 충청내륙철도 등 3개 노선의 반영을 위해 인접 지자체와 공동 대응하고 있다.한상봉 기자