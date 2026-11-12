최대 1천만원 보상, 용인 ‘시니어 보이스피싱 보상보험’ 3천명 가입(무료)

세줄 요약 용인시, 시니어 보이스피싱 보험 무료 가입 지원

11일까지 3000명 가입, 신청은 30일까지 진행

최대 1000만원 보상, 금융사기 예방 강화

이미지 확대 이상일 용인시장(왼쪽)과 박종복 NH농협 용인시지부장(오른쪽)이 11일 ‘시니어 보이스피싱 보상보험’ 3000번째 가입자인 송난순 씨와 기념 촬영을 하고 있다. 용인시 제공

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용인특례시는 NH농협은행과 함께 마련한 ‘시니어 보이스피싱 보상보험’에 11일까지 3000명이 가입했다고 밝혔다.시는 지난 7월 NH농협은행, ㈔대한노인회 용인시 처인·기흥·수지구 지회와 업무협약을 체결하고, 시니어 보이스피싱 보험 무료 가입 지원과 금융사기 예방 활동을 펴고 있다.‘시니어 보이스피싱 보상보험’ 무료 가입 신청 기간은 오는 30일까지다.‘시니어 보이스피싱 보상보험’은 개별 피해 규모와 보험약관에 따라 최대 1,000만 원을 보상한다.이상일 시장은 “보이스피싱은 피해 예방이 무엇보다 중요한 만큼 예방교육과 보험 가입을 안내하고, 어르신들의 노후자산을 보호하는 금융안전망을 강화하겠다”고 말했다.안승순 기자