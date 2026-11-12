정명근 화성시장, “‘K-MARS 돔’으로 스포츠·문화 중심도시로 우뚝 서겠다”

세줄 요약 화성시, K-MARS 돔 유치 제안서 경기도 제출

스포츠·공연·국제행사 복합문화시설 구상 발표

경기 남부 성장 거점 및 시민 여가 확대 기대

이미지 확대 ‘K-MARS 돔’ 조감도

이미지 확대 11일 ‘K-MARS Arena(Dome) 비전 컨퍼런스’에서 정명근 화성시장 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 화성시 제공

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화성특례시가 오는 13일 ‘문화체육관광부 스포츠·공연 복합형 돔구장 건립사업 후보지 공모’ 관련 사업제안서를 경기도에 제출한다고 밝혔다.제안서에는 화성의 입지 경쟁력과 광역 수요, 시설 활용 방향과 운영 방안 등을 담아 사업의 필요성과 실현 가능성을 담는다.시는 높은 성장 잠재력과 우수한 입지 경쟁력, 풍부한 배후 수요, 재정 기반을 강점으로 제시해 유치 경쟁력을 높일 방침이다.‘K-MARS 돔’ 건립은 도시 성장에 따라 늘어나는 스포츠·문화 수요에 대응하고, 시민들이 가까운 곳에서 다양한 경기와 공연을 즐길 수 있는 기반을 마련하기 위해 추진된다.시는 스포츠와 대형 공연, 국제행사 등을 아우르는 복합문화시설을 통해 시민의 문화·여가 선택지를 넓히고, 경기 남부의 새로운 성장 거점을 조성한다는 구상이다.경기도는 도내 시·군이 제출한 제안서를 대상으로 활용계획의 타당성, 입지 적정성, 사업 실현성, 기대효과 등을 종합적으로 평가해 대규모(4만석 이상)와 중규모(2만~4만) 후보지를 각각 1곳씩 선정하고, 최종 제안서를 문화체육관광부에 제출할 예정이다.정명근 시장은 “K-MARS 돔은 스포츠와 대형 공연, 국제행사를 아우르는 복합문화시설로, 화성에 새로운 성장과 기회의 공간을 만드는 미래 전략사업”이라며 “스포츠·문화·관광이 어우러지는 경기 남부의 새로운 거점으로 조성해 시민의 삶의 질을 높이고 지역경제에 활력을 불어넣겠다”고 말했다.이어 “사업의 실현 가능성과 지속가능한 운영 방안을 검토해 대한민국을 대표하는 스포츠·문화 랜드마크로 조성하겠다”고 덧붙였다.현재 경기도에선 수원·화성·평택·광명·파주·부천·고양·구리 등 8개 지자체가 유치의향서를 제출했거나 검토 중인 것으로 알려졌다.안승순 기자