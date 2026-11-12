안성시 고향사랑기부금 답례품 ‘안성탕면’…발달장애인 일자리도 창출

세줄 요약 안성시·농심·디딤사회적협동조합 업무협약 체결

안성탕면 포함 라면세트, 고향사랑기부 답례품 공급

발달장애인 포장·배송 참여로 일자리 창출 기대

이미지 확대 안성시(시장 김보라, 가운데)와 ㈜농심, 디딤사회적협동조합이 12일 고향사랑기부제 답례품 활성화 및 지역상생을 위한 업무협약을 체결했다. 안성시 제공

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경기 안성시와 ㈜농심, 디딤사회적협동조합이 12일 안성 지역의 우수한 기업·자원을 활용한 고향사랑기부제 답례품 활성화 및 지역 상생을 위한 업무협약을 체결했다.이날 협약은 안성시와 농심, 안성시 발달장애인 일자리 창출 전문기관인 디딤사회적협동조합이 뜻을 모아 기부자 혜택 확대와 지역경제 활성화를 동시에 이끌어내는 고향사랑기부제의 새로운 상생 모델을 구축하기 위해 추진됐다.안성시는 고향사랑기부제 답례품으로 ㈜농심 안성공장에서 생산되는 ‘안성탕면’ 등을 포함한 안성맞춤 라면세트 답례품이 새롭게 공급될 예정이다.㈜농심은 안성시에 생산기반을 둔 대표 기업으로 농심 제품을 고향사랑기부제 답례품으로 제공하는 것을 넘어 기업의 지역사회 공헌과 사회적 가치 실현을 함께 추진한다.시는 농심 임직원들을 대상으로 안성시 고향사랑기부제를 집중 홍보해, 기업 네트워크를 활용한 기부 참여 확대에도 적극 나설 계획이다.또한, 답례품으로 제공되는 라면 제품의 포장 및 상품 관리, 배송 업무 전반을 사회연대경제 조직인 디딤사회적협동조합이 전담하게 된다. 이를 통해 발달장애인에게 실질적인 직무 경험과 안정적인 일자리가 제공됨에 따라 경제적 자립 역량을 키우고 지역사회의 구성원으로서 자립적인 삶을 영위할 수 있는 기반이 마련될 것으로 기대된다.김보라 시장은 “지역 대표 기업인 ㈜농심, 발달장애인 일자리 창출 전문기관인 디딤사회적협동조합과의 협력으로 기부자에게는 안성을 대표하는 매력적인 답례품을 제공하고, 지역에는 발달장애인 일자리와 기부 확대를 동시에 가져오는 뜻깊은 결실을 보게 됐다”며 “앞으로도 지역자원을 활용한 실효성 있는 상생 사업을 지속해서 발굴해 나가겠다”고 말했다.안승순 기자