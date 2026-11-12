‘재정 비상 선언’ 추미애, 국회 앞에 ‘국비확보 종합상황실 운영’ 지시

세줄 요약 국회 앞 국비확보 종합상황실 운영 지시

행정1부지사 상주, 예산 의결 때까지 총괄

86개 과제 5조4350억원 국비 요청

이미지 확대 경기도청 전경

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다음 주 16일부터 시작되는 국회 예산결산특별위원회의 2027년 정부 예산안 계수조정을 앞두고 경기도가 국회 앞에 국비확보 종합상황실을 운영한다.홍은광 경기도 대변인은 12일 서면 브리핑을 통해 “도는 추미애 경기도지사의 지시에 따라 ‘2027년 국비 확보를 위한 경기도 종합상황실’을 운영해 국비예산 확보에 총력 대응한다고 밝혔다.하종목 행정1부지사가 종합상황실장을 맡아 다음 주부터 상주하며 총괄 지휘한다. 종합상황실은 예산안이 의결될 때까지 운영하며, 사무실은 국회 앞 경기도 중앙협력본부에 차려진다.추 지사는 “이번 국비 확보는 심각한 재정위기 상황에서 예년과는 확실히 다른, 비상한 각오로 임해야 한다”며, “국비 확보 하나하나에 경기도민의 삶이 달려 있다고 생각하고 총력 대응해 달라”고 당부했다.경기도는 노인장기요양 재가·시설급여 지원 5,648억원, 노동감독관 인건비 205억원, 전국(장애인)체전 운영지원 381억원 등 총 86개 과제, 5조 4,350억원의 국비를 요청했다.홍 대변인은 “종합상황실 운영과 함께 미래대응기금 경기도 배정과 소방 재원 확보, 지방세제 개편을 위한 입법에도 집중할 것”이라며 “사즉생의 각오로 경기도민의 삶을 지키기 위해 모든 역량을 집중하겠다”고 강조했다.추 지사가 취임 달포 만에 재정 비상 상황을 선언한 경기도가 내년도 본예산안에 본청 공무원 인건비를 9개월치만 편성할 정도로 심각한 재정난을 겪고 있다.안승순 기자