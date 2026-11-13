화성시 착한가격업소 증가율 32.7%, 경기도 시군 중 1위…연말까지 5% 캐시백

세줄 요약 착한가격업소 98곳→130곳, 32.7% 증가

경기도 31개 시군 중 증가율·증가 수 1위

연말까지 지역화폐 결제 5% 캐시백 지원

이미지 확대 화성시 제공

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화성특례시(시장 정명근)의 착한가격업소 증가율과 증가율이 경기도 31개 시군 중 가장 높았다고 증가 업소 수도 가장 많았다.착한가격업소는 주변 상권보다 저렴한 가격으로 상품과 서비스를 제공하면서 위생·청결 상태가 우수한 업소를 지방자치단체가 지정한다.화성시에 따르면 착한가격업소는 2025년 9월 말 98개소에서 130개소로 32개소(32.7%) 증가했다. 이는 같은 기간 경기도 내 다른 30개 시·군의 평균 증가율인 8.3%보다 24.4%포인트 높고, 증가 업소 수는 도내 31개 시·군 중 가장 많다. 6월 말 현재 경기도 전체 착한가격업소는 1,722곳이다.시는 올해 10월부터 연말까지 착한가격업소에서 지역화폐로 결제하면 결제금액의 5%를 추가로 돌려주는 캐시백 지원을 운영하고 있다. 다만 예산이 소진되면 사업은 조기에 종료될 수 있다.이와 함께 지정 업소에는 맞춤형 물품과 인증 표찰을 제공하고, 시와 행정안전부 누리집을 통해 업소를 홍보하는 등 이용 활성화를 지원하고 있다.소상공인의 경영 안정을 위한 지원도 병행하고 있다. 시는 소상공인 종합교육관에서 맞춤형 교육과 소상공인 경영 역량 강화 교육(MINI MBA) 과정을 운영하고, 경영환경개선사업과 클린케어 사업을 통해 점포 환경 개선을 돕고 있다.시는 또 올해 경기신용보증재단에 35억원을 출연해 도내 31개 시·군 중 최대 규모인 350억원의 소상공인 특례보증을 지원하고 있다. 특례보증 이용 소상공인에게는 대출이자의 2%를 5년간 지원하며, 특례보증 이용이 어려운 저신용 소상공인에게는 미소금융 대출이자를 지원하고 있다.안승순 기자