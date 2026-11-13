청암대 웹툰콘텐츠과, 학생 지도·창작 지원 성과 4억원 돌파

공모전·정부 및 지자체 지원사업·산학 프로젝트 성과

순천시 K-디즈니 클러스터 연계 글로컬 콘텐츠 인재 양성

이미지 확대 청암대학교 웹툰콘텐츠과가 학생들.

세줄 요약 실무교육·산학협력으로 누적 4억원 성과 달성

공모전·지원사업·프로젝트로 예산 창출 확대

순천 K-디즈니 연계 지역 인재 양성 강화

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청암대학교 웹툰콘텐츠과가 학생 지도 및 창작 지원 성과로 최근 6년간 누적 4억원을 넘어섰다. 공모전 수상과 정부·지자체 지원사업 선정, 산업체 연계 프로젝트 등을 통해 창출한 예산이다.지난해 누적 3억원을 달성한 데 이은 성과로 현업 전문가 중심의 실무교육과 산학협력 프로젝트를 지속적으로 운영해 온 결과다. 특히 순천시가 추진하는 ‘K-디즈니(애니메이션·웹툰 클러스터)’ 조성사업과 연계해 지역 콘텐츠산업을 이끌 전문인력 양성의 기반을 넓히고 있다는 점에서 의미가 있다.청암대학교 웹툰콘텐츠과는 2021년부터 웹툰 플랫폼 연재 작가와 전문 제작 스튜디오 실무진이 교육과 프로젝트에 참여하는 현장 중심 교육체계를 강화해 왔다. 학생들이 실제 콘텐츠 제작 과정과 산업 현장을 경험하고, 공모전과 지원사업, 산학 프로젝트 등에 도전할 수 있도록 창작 역량과 실무 경험을 함께 키우는 데 주력하고 있다.또 순천시의 애니메이션·웹툰 클러스터 조성 방향에 맞춰 지역 청년들이 수도권으로 이동하지 않고도 지역에서 창작 활동과 취·창업을 이어갈 수 있도록 교육과 산업 현장의 연계 기반을 확대하고 있다.재학생 이모 군은 “입학 당시 주변의 걱정도 있었지만, 네이버웹툰 현업 작가들의 강의와 탄탄한 현장 네트워크가 창작 프로젝트를 수행하는 데 실질적인 도움이 됐다”며 “순천의 창작 인프라와 대학의 지원 속에서 웹툰 작가라는 꿈에 한 걸음 더 다가갈 수 있었다”고 말했다.고병준 웹툰콘텐츠과 학과장은 “학사학위 전공심화과정을 통해 학생들이 4년제 학사학위를 취득하고, 순천시 K-디즈니 클러스터 관련 기업 취업과 웹툰 작가 데뷔, 창업 등 다양한 진로로 진출할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.한편 청암대학교 웹툰콘텐츠과는 한국만화가협회 전남지부, 전남정보문화산업진흥원, 전남문화재단 등 유관기관과의 협력체계를 강화하고 있다. 앞으로도 웹툰·캐릭터·애니메이션 등 K-콘텐츠 분야의 산업 수요에 대응하는 실무형 인재를 양성하고, 지역 콘텐츠산업 생태계 조성에 기여할 계획이다.순천 최종필 기자