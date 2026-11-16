‘국립창원대 미래전략 공론화’ 총장, 최종 권고안 존중 약속

공론화위 독립성 보장

사전 결정 금지 선언

특별법 국립대 전환 등

구성원 숙의로 방향 결정

이미지 확대 박민원(왼쪽) 국립창원대 총장과 송순호 미래전략공론화위원회 위원장이 공론화위원회의 독립적 운영과 최종 권고안 존중에 관한 공동선언을 하고 기념사진을 찍고 있다. 2026.11.16. 국립창원대 제공

세줄 요약 공론화 독립성 보장과 최종 권고안 존중 선언

특정 발전방안 사전 확정·대외 협의 중단 약속

대학 통합·국립대 전환 등 구성원 숙의 결정

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국립창원대학교 총장과 미래전략공론화위원회 위원장이 대학의 미래 발전방향을 결정할 공론화 과정의 독립성을 보장하고 최종 권고안을 존중하기로 공동 선언했다.대학 측이 특정 발전방안의 채택을 미리 확정하거나 이를 전제로 대외 협의에 나서지 않겠다고 약속하면서 대학 통합과 특별법에 따른 국립대학 전환 등 주요 현안이 구성원 숙의 과정을 거쳐 결정될지 주목된다.국립창원대는 총장과 미래전략공론화위원회 위원장이 위원회의 독립적 운영과 최종 권고안 존중을 골자로 한 공동선언문을 발표했다고 16일 밝혔다.선언문에 따르면 총장은 위원회가 정한 운영기준과 공론화 절차를 준수하고 숙의에 필요한 자료와 행정적 지원을 제공하기로 했다.특히 위원회가 최종 권고안을 제출하기 전까지 특정 발전방안의 채택을 확정하거나 이를 전제로 대외 신청, 협약 체결 등 후속 절차에 착수하지 않겠다고 약속했다.최종 권고안에 대해서도 존중하고 수용하겠다는 입장을 명시했다.위원회가 공개용으로 확정한 권고문을 원문 그대로 공개하고 권고사항별 대학의 입장과 후속 조치 계획도 구성원들에게 밝히기로 했다. 권고 이행에 필요한 경우 법령과 학칙에 따른 절차도 밟기로 했다.위원회는 운영기준에 따라 숙의 과정을 투명하고 공정하게 진행하고 각 발전방안의 기대효과와 한계, 우려 사항, 실현 조건 등을 균형 있게 검토하기로 했다. 위원회에 참가하지 않은 대학 구성원과 대표단체에도 서면 의견 제출이나 직접 입장을 설명할 기회를 보장할 방침이다.국립창원대는 학령인구 감소와 인공지능(AI) 확산 등 급변하는 교육·연구 환경에 대응하고자 대학의 생존 전략과 미래 발전 방향을 구성원들이 직접 결정하는 공론화 작업에 착수했다.대학은 지난달 28일 미래전략공론화위원회 제1차 회의를 열고 본격적인 공론화 절차를 시작했다. 위원회는 교수 6명, 직원·조교 6명, 학생 6명, 동문을 포함한 외부 위원 5명 등 모두 23명으로 구성했다.첫 회의에서는 송순호 대통령 직속 지방시대위원회 부위원장을 위원장으로 선출하고 운영기준안을 일부 수정해 가결했다.위원회는 대학 통합 추진 여부와 대상, 특별법에 따른 국립대학 전환 모델 등 주요 현안을 놓고 공론화 의제를 위원 전원 합의로 결정하기로 했다.송순호 위원장은 “대학의 미래 발전방향은 구성원 모두에게 중차대한 사안인 만큼 다양한 의견을 충분히 듣고 각 대안의 쟁점을 균형 있게 검토하겠다”며 “공정하고 충실한 논의를 이어가고 그 과정과 결정 사항을 구성원들에게 투명하게 알리겠다”고 말했다.창원 이창언 기자