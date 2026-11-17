첫 반도체 초격차 전략위원회 주재, 전문가 27명 위촉

혁신대책 3대 전략·14개 과제 실행 계획 발표

이미지 확대 추미애 경기도지사가 17일 열린 경기도 반도체 초격차 전략위원회에서 인사말을 하고 있다. 경기도 제공

이미지 확대 17일 열린 경기도 K-반도체 초격차 비전 선포식에서 추미애 경기도지사, 박재근 전략위원회 공동위원장, 국회의원, 도의원, 시장군수들이 기념 촬영을 하고 있다. 경기도 제공

이미지 확대 17일 경기도 K-반도체 초격차 비전 선포식을 마치고 추미애 경기도지사가 반도체기술센터 현장 시찰을 하고 있다. 경기도 제공

세줄 요약 반도체 초격차 전략위원회 출범과 전문가 위촉

3대 전략·14개 과제 담은 혁신대책 발표

8개 시 연계 클러스터 조성 전략 제시

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경기도가 민선9기 출범 1호 결재인 ‘반도체 초격차를 위한 K-반도체 혁신 대책’ 실행을 위해 국회, 지자체, 기업·대학·연구기관이 함께하는 협력체계를 구성했다. 도는 정부가 추진 중인 반도체클러스터 지정 공모에 참가하고 전력·용수·교통 등 반도체클러스터 핵심 기반시설을 신속하게 공급한다는 계획이다.추미애 경기도지사는 17일 경기도경제과학진흥원에서 ‘경기도 반도체 초격차 전략위원회 제1회 회의’와 ‘K-반도체 초격차 비전선포식’을 잇달아 주재하고, ‘K-반도체 초격차 혁신대책’과 ‘반도체클러스터 조성 전략’을 발표했다.이날 1부 전략위원회 회의에서 추 지사는 기획조정·인프라·생태계 3개 분과에서 활동할 반도체 분야 전문가 27명을 위원으로 위촉했다.전략위원회는 추 지사와 함께 위원회를 이끌 공동위원장으로 박재근 한양대 석학교수를 선출했다. 박 공동위원장은 1985년 삼성전자에 입사해 반도체소재기술그룹 부장, 기흥 생산기술센터 기술고문을 지낸 반도체·소재·소자 등의 전문가이다. 1999년 한양대로 옮겨 차세대 비휘발성 메모리 개발 사업단장, 국가과학기술위원회 운영위원, 국가지식재산위원회 위원 등을 역임한 뒤 한국반도체디스플레이기술학회장을 맡고 있다.추 지사는 “반도체는 국가 안보와 경제주권, 미래 경쟁력을 좌우하는 핵심 전략자산이 됐다. 지금의 호황을 차세대 기술 확보와 산업구조 고도화의 기회로 만들어야 한다”면서 “반도체 초격차를 실현할 가장 강력한 기반이 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 세계적인 반도체 생산시설과 연구개발 역량, 팹리스와 소부장 기업들이 집적돼 있는 바로 이곳 경기도에 있다”고 밝혔다.이어 “경기도는 분명한 비전과 실행 계획을 갖고 있다. 반도체 경쟁은 시간과의 싸움이기도 하다. 빠른 속도를 내야 한다. 전력과 용수, 교통 등 핵심인프라를 적기에 확보하고 인허가를 신속하게 해야 기업의 투자 속도를 뒷받침할 수 있다”면서 “기술개발, 인재양성, 교육, 정주여건까지 지원해 세계 최고의 기술과 기업 인재가 모여드는 반도체 혁신거점을 경기도에 만들겠다. 함께 힘을 모아 올해를 새로운 30년을 열어가는 원년으로 하자”고 강조했다. 반도체 수요 및 기술 요구 충족을 앞당긴다는 구상이다.이어 광교홀에서 열린 2부 비전선포식에는 국회의원·시장·도의원과 반도체 기업인, 학생 등 약 100명이 참석했다. 행사는 K-반도체 초격차 혁신대책 보고, 반도체클러스터 조성 전략 발표, 비전 선포 세리머니, 현장 생생토크 순으로 진행됐다.경기도는 이날 ▲반도체 생산거점 가속 ▲산업생태계 고도화 ▲미래성장 기반 강화 등 3대 전략과 14개 세부 과제로 구성된 ‘K-반도체 초격차 혁신대책’을 발표했다.혁신대책은 반도체 생산거점 가속화를 위해 용인·평택 등 대규모 생산거점의 인허가를 지원하고 전력·용수·교통 등 핵심 기반시설을 적기에 공급하는 내용을 담고 있다. 아울러 팹리스·소부장 기업의 기술개발·실증 지원, 첨단 패키징 경쟁력 강화, 전문인력 양성과 청년 정주여건 개선을 병행해 지속가능한 산업생태계를 조성한다는 계획이다.반도체특별법에 따른 클러스터 지정 공모에 대비한 ‘반도체클러스터 조성 전략’도 발표됐다. 도는 수원·용인·화성·성남·안성·평택·오산·이천 8개 시에 집적된 반도체 산업기반을 하나의 생태계로 묶어 설계·연구개발, 실증·검증, 첨단 제조·양산, 소재·부품·장비 공동개발, 인력양성까지 이어지는 광역 협력체계를 구축해 공모에 참가할 방침이다.‘현장 생생토크’에서 추 지사는 반도체 기업 대표와 학생들로부터 애로사항과 정책 건의를 들었다. 참석자들은 고가의 시험·분석장비 공동 활용, 기술개발·실증 지원, 청년 인재의 취업·교육과 정주여건 개선 등 현장 수요를 중심으로 의견을 나눴다.행사를 마친 추 지사는 차세대융합기술연구원으로 이동해 경기도 반도체기술센터의 전자현미경(SEM·TEM) 등 분석·평가 시설을 둘러봤다. 반도체기술센터는 총 413억 원을 들여 구축한 소재·부품·장비 기업 지원 거점이다.안승순 기자