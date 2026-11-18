세줄 요약 평택시, 아동학대 대응인력 마음안심버스 운영

전담공무원·전담요원 20여명 심리 지원 참여

스트레스 검진·선별검사·1:1 상담 진행

이미지 확대 평택시 아동학대 대응인력 소진 예방을 위한 ‘마음안심버스’ 참여자들이 기념 촬영을 하고 있다. 평택시 제공

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경기 평택시가 17일 아동학대 대응인력의 직무 스트레스 해소와 소진(번아웃) 예방을 위해 찾아가는 심리 지원 서비스인 ‘마음안심버스’를 운영했다.아동학대 현장의 최일선에서 고강도 업무와 정서적 소진을 겪고 있는 대응인력의 심리적 안정을 돕기 위해 마련됐으며, 보건복지부·국립정신건강센터(국가트라우마센터) 및 아동권리보장원의 ‘아동학대 대응인력 소진 예방 사업’의 하나로 추진됐다.이날 마음안심버스에 참여한 평택시 소속 아동학대전담공무원과 아동보호전담요원 등 20여명은 전문 정신건강 인력이 탑승한 이동형 상담 차량 내에서 ▲뇌파·맥파 측정을 통한 스트레스 및 두뇌 건강 검진 ▲정신건강 선별검사 ▲전문가와의 1:1 맞춤형 심리 상담 등을 통해 지친 마음을 치유했다.아동학대 대응인력은 24시간 응급 출동, 학대 피해 아동 분리 보호, 보호자와의 갈등 등 긴장도가 높은 업무 환경에 상시 노출돼 있어 체계적인 심리 회복 지원이 필수적이다.최원용 시장은 “아동학대 대응인력이 심리적으로 건강해야 피해 아동에게도 더욱 세심하고 안정적인 보호 서비스를 제공할 수 있다”며 “앞으로도 현장 인력의 처우개선과 소진 예방을 위한 다양한 회복 지원 프로그램을 지속적으로 마련하겠다”고 말했다.안승순 기자