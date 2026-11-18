세줄 요약 전국 우수 사업단 선정

2,215개 대상 성과 평가

2019년 개점 뒤 지역 식사 공간

이미지 확대 페이지레스토랑. 과천시 제공

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경기 과천시노인복지관이 운영하는 노인 일자리 공동체 사업단 ‘페이지레스토랑’이 전국 우수 사업단에 선정됐다.한국노인인력개발원이 실시한 ‘2026년 공동체 사업단 성과 추이 측정’은 전국 2,215개 공동체 사업단의 운영 성과를 높이고 우수 사례를 발굴하기 위해 마련됐다.올해 1분기부터 3분기까지의 운영 실적을 바탕으로 ▲참여 노인 1인당 월평균 보수 ▲1인당 연매출액 ▲월평균 매출액 ▲이전 분기 대비 매출 성장률 등 4개 지표를 종합적으로 평가한 이후 사업 유형과 지역별 안배 등을 고려해 최종 50개 사업단이 선정됐다.과천시정보과학도서관 지하 1층에 있는 페이지레스토랑은 2019년 문을 연 이후 어르신들에게 안정적인 일자리를 제공해 왔다. 중식 백반을 비롯해 돈가스, 우동 등 다양한 메뉴를 합리적인 가격에 제공하면서 지역 내 식사 공간으로 자리 잡았다.페이지레스토랑은 어르신들이 직접 사업장 운영에 참여하고, 사업 수익을 참여 어르신들의 보수와 식자재비, 운영비 등에 활용하는 공동체사업단이다. 주민들의 식당 이용이 어르신들의 일자리 유지와 소득 창출로 이어지는 구조로, 노인일자리 창출과 지역사회 서비스 제공을 함께 실현하고 있다.신계용 시장은 “참여 어르신들의 성실한 노력과 사업 운영에 힘써 온 관계자들이 함께 이뤄낸 뜻깊은 성과”라며, “앞으로도 어르신들이 자신의 경험과 역량을 발휘하며 활기차고 보람 있는 노후를 보낼 수 있도록 양질의 노인일자리를 지속적으로 확대해 나가겠다”라고 말했다.안승순 기자