세줄 요약 발대식 개최, 청년정책 논의 본격화

22명 구성, 핵심의제 발굴 역할 부여

의제 제안 뒤 관련 부서 실행 검토

이미지 확대 이재준 수원시장(가운데)이 수원청년 미래준비단 청년들이 기념 촬영을 하고 있다. 수원시 제공

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수원특례시의 청년정책 방향을 제시할 수원청년 미래준비단이 19일 발대식을 갖고 본격적인 활동에 들어갔다.기업, 창업, 문화·예술, 교육 등 분야에서 활동하는 청년 22명으로 구성된 수원청년 미래준비단은 청년정책의 방향을 제시하고, 핵심의제를 발굴하며 수원의 미래를 그리는 역할을 한다.수원청년 미래준비단이 의제를 발굴하고, 정책을 제안하면 관련 부서가 실행 가능성을 검토한다.이재준 시장은 “청년들은 수원시의 주역이자 대한민국의 주역”이라며 “청년들과 기탄없이 이야기하며 청년들의 목소리에 귀 기울이겠다”고 말했다.이어 “청년들의 아이디어가 청년정책으로 실현될 수 있도록 뒷받침하겠다”고 덧붙였다.안승순 기자