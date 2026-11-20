세줄 요약 행정사무감사 지적 사항 적극 수용 지시

실·국별 개선 방안 마련과 이행 점검 당부

96개 과제 개선 방안 집중 점검 예정

이미지 확대 추미애 경기도지사가 16일 경기도의회 제395회 정례회 제4차 본회의에서 2027년 예산안을 설명하고 있다. 경기도 제공

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추미애 경기도지사가 19일 마무리된 민선9기 첫 경기도의회 행정사무감사와 관련해 제기된 정책·사업별 지적 사항을 적극 수용하라고 각 실·국과 사업소, 산하 공공기관에 지시했다.홍은광 경기도대변인은 20일 서면 브리핑을 통해 “추 지사가 ‘행정사무 감사는 도정의 미흡한 부분을 점검하고 개선 방안을 찾는 매우 중요한 과정’이라며 이같이 지시했다”고 밝혔다.추 지사는 이어 각 실·국은 도의회 지적사항별 개선 방안을 마련하고 이행 상황을 지속 점검하는 한편, 도민이 체감할 수 있는 정책 변화로 연결할 수 있도록 해 달라고 당부했다.홍 대변인은 “6일부터 14일간 진행된 행정사무 감사 기간 동안 경기도의회는 상임위원회별로 도의 경제정책과 노동정책, 주택 보급, 의료, 교통 등 다양한 분야에서 다양한 정책적 제안을 했다”며 “도는 특히, 산하 공공기관 운영, 필수 민생 사업의 사각지대 해소, 소상공인·취약계층 지원 등 총 96개 과제에 대한 개선 방안을 집중 점검할 예정”이라고 덧붙였다.그러면서 “경기도는 각 실·국의 후속 조치가 실제 정책 개선과 현장의 변화로 이어지도록 계속해서 점검하고 실행하겠다”며 브리핑을 마쳤다.안승순 기자