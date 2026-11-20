이미지 확대 19일 성수석 이천시장이 시 직원들을 대상으로 한 ‘경마공원 유치 응원 메시지 이벤트’에서 우수 메시지로 선정된 직원들과 말을 상징하는 당근을 들고 기념 촬영을 하고 있다. 이천시 제공

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경기 이천시가 경마공원 유치를 위해 시민 서명운동 등 총력전을 펼치고 있는 가운데, 시청 공무원들도 재치 있는 응원 문구로 유치 열기에 힘을 보탰다.시는 지난 6일부터 시청 구내식당에서 경마공원 유치를 향한 공직 내부의 관심을 높이고 공감대를 형성하기 위해 직원들을 대상으로 ‘경마공원 유치 응원 메시지 이벤트’를 진행했다.우수 문구로는 ▲“이천말 유치해, 이런말 유치해, 웃으면 말이 와요” ▲“말이 쉬어가던 고장 장호원(院), 이제 말들이 다시 장호원으로 옵니다” ▲“마(馬)! 일로 온나!” ▲“말이 필요 없는 선택, 경마공원은 이천” ▲“말해 뭐해, 이천이 제격이지!” 등이 선정됐다. “사통팔달 교통의 중심 경마공원 최적지 이천”, “경마·승마 말산업특구 이천시! 경마공원 최적지 가즈아!” 등 이천의 지리적 강점과 말산업 기반시설(인프라)을 강조한 응원도 이어졌다.성수석 시장은 19일 우수 메시지로 선정된 직원 10여명과 차담회를 열어 격려하고 시상품으로 1만원 상당의 커피 쿠폰과 말(馬)을 상징하는 ‘당근’을 전달했다.안승순 기자