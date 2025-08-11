메뉴
다자녀가구 800명 ‘서울런’ 첫 지원

유규상 기자
유규상 기자
수정 2025-08-10 23:50
입력 2025-08-10 23:50

교육 콘텐츠ㆍ교재 등 무상 제공

서울시가 다자녀가구를 위한 ‘서울런’ 시범사업을 처음으로 실시한다고 10일 밝혔다.

시는 이번 사업을 통해 만 6~24세의 자녀가 3명 이상이고, 중위소득 100% 이하인 서울시 거주 다자녀 가정에 교육 콘텐츠와 교재를 1년간 무상 지원한다. 신청 기간은 11일부터 오는 28일까지다.

이번 지원 규모는 초등학생 400명, 중학생 150명, 고등학생 및 검정고시 준비생 250명 등 총 800명이다. 참여자는 15개 온라인 콘텐츠 중 1개를 선택해 1년간 수강할 수 있으며, 중·고등학생에게는 연간 20만원 상당의 교재비도 지원한다. 학습 콘텐츠는 아이스크림 홈런, 엘리하이, 밀크T, 메가스터디, 대성마이맥 등으로 구성된다.

이번 시범사업은 총 5억원의 민간 후원금이 투입된다. 농협은행 서울본부와 사단법인 함께하는사랑밭의 후원, 서울 사랑의열매의 기금 지원을 바탕으로 초록우산어린이재단과 시가 함께 운영한다.
정진우 시 평생교육국장은 “교육 기회의 불균형을 해소하고 모든 아이가 공정한 바탕에서 성장할 수 있도록 서울런을 더 촘촘하게 다듬겠다”고 말했다.

유규상 기자
2025-08-11 21면
