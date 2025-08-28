메뉴
경기교육청, 고교학점제 대상 49개교 선정

안승순 기자
수정 2025-08-28 00:58
입력 2025-08-28 00:58

적합한 공간 구축에 350억 지원

경기도교육청이 2026년 고교학점제 학교 공간조성사업 대상으로 49개 학교를 선정했다.

이 사업은 ‘2022 개정 교육과정’에 따라 교육부의 보통 교부금을 지원받아 학생의 과목 선택권을 보장하고, 자기 주도적 학습을 지원하는 공간 조성을 목표로 추진한다.

내년도 경기 지역 사업 대상은 일반계고 41곳(수원·성남·구리남양주·의정부 등 16개 지역), 직업계고 8곳(부천·군포의왕·안양과천·고양 등 8개 지역) 등 49개 학교다. 경기도교육청은 약 350억원을 투입해 학생 선택 중심 교육과정 운영에 적합한 공간을 구축한다. 선정된 학교는 고교학점제 공간조성 사업과 연계해 경기공유학교, 경기온라인학교 등을 운영할 수 있는 공간도 함께 조성해 이용률과 예산 집행의 효율성을 높인다.

경기도교육청은 2027년부터 시작되는 2단계 고교학점제 성장지원 사업을 통해 ▲교육과정 간 연계 수업 ▲개방적 다기능 공동 학습 ▲학습공간의 유연성 등 다양한 교육과 소통이 가능한 공간 ▲인공지능(AI) 시대에 맞는 디지털 기기 활용 학습공간을 구성할 수 있도록 지원할 계획이다.

안승순 기자
2025-08-28 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
