백석문화대, 충남형 계약학과 공유·협업 워크숍

이종익 기자
이종익 기자
수정 2025-09-11 17:01
입력 2025-09-11 17:01
이미지 확대
11개 대학이 참여한 충남형 계약학과 공동 목표 달성을 위한 공유·협업 워크숍 이후 참가자들이 화이팅을 외치고 있다. 백석문화대 제공
11개 대학이 참여한 충남형 계약학과 공동 목표 달성을 위한 공유·협업 워크숍 이후 참가자들이 화이팅을 외치고 있다. 백석문화대 제공


백석문화대학교(총장 이경직)는 11일 교내에서 충남형 계약학과 공동 목표 달성을 위한 공유·협업 워크숍’을 개최했다.

이번 워크숍은 충남형 계약학과를 운영하는 11개 대학이 모여 운영 현황을 공유하고 발전 방향을 논의하기 위해 마련됐다.

워크숍에서는 △계약학과 설치·운영 규정 등 소개 △백석문화대 운영 사례 △가천대 운영 사례 등 실제적 성과와 기법이 공유됐다.

조기 취업형 계약학과 협의회 최상철 회장은 “계약학과는 대학과 기업이 함께 미래를 준비하는 성공 모델”이라며 “대학 간 교류와 협력 확대가 곧 제도의 성과로 이어질 것”이라고 말했다.


백석문화대 이경직 총장은 “충남형 계약학과는 학생들에게는 조기 취업의 기회를, 기업에는 맞춤형 인재 확보라는 이점을 제공하는 혁신적인 제도”라며 “대학 간 협력과 교류를 통해 지역과 함께 성장하는 대학으로 자리매김하겠다“고 강조했다.

천안 이종익 기자
