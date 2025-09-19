어르신 근손실 막는 동작표 백세 계획

중앙대 학생과 1:1 건강관리 지도

65세 이상 어르신 대상 맞춤 케어

“개인 주치의 만난 듯 든든해” 호응

박일하 구청장 “건강 혁신에 앞장”

이미지 확대 박일하(앞줄 가운데) 서울 동작구청장이 지난 17일 오전 구청 4층 소회의실에서 열린 ‘건강백세 프로젝트’에서 참가자들과 기념촬영을 하고 있다.

동작구 제공

2025-09-19 29면

“어르신의 건강한 백세 인생을 위해 동작구가 든든한 동반자가 되겠습니다.”박일하 서울 동작구청장은 지난 17일 구청에서 열린 ‘건강백세 프로젝트’ 현장에서 이같이 말했다.이번 프로젝트는 구와 중앙대가 함께 준비한 맞춤형 운동 케어 프로그램이다. 65세 이상 어르신들이 건강한 노후를 보낼 수 있도록 학생과 일대일로 매칭해 운동을 돕고, 전문가 상담도 지원하는 게 핵심이다.앞서 두 기관은 지난 4월 ‘지역 커뮤니티 스포츠 활성화 및 복지 증진을 위한 공동 운영 협약’을 체결하면서 프로젝트 기반을 마련한 바 있다.건강백세 프로젝트는 오는 12월 3일까지 매주 수요일 열린다. 65세 이상 어르신 32명과 중앙대 학생 40명이 짝을 이뤄 건강 관리를 함께한다. 스포츠·예방의학·가정의학 분야 전문가도 함께해 체계적으로 지도한다.이날은 오리엔테이션과 함께 기초 체력과 인지 기능 평가가 이뤄졌다. 어르신들은 혈압과 체성분 검사, 전문의 상담 등을 받으며 “개인 주치의를 만난 듯 든든하다”는 반응을 보였다. 학생들도 어르신들과 함께 근력 운동을 하면서 활기를 더했다.구는 이번 프로젝트가 ‘효도 도시 동작’을 만드는 데 큰 역할을 할 것으로 기대했다. 현재 구는 65세 이상 주민들이 하루에 500원만 내면 이용할 수 있는 ‘어르신 전용 헬스장’을 비롯해 효도 세탁과 한방의료, 장수 축하품과 잔칫상 대여 등 다양한 효도 복지 정책을 펼치고 있다. 이를 통해 7만 5000여명의 어르신 삶의 질을 높이고 있다.박 구청장은 “우리 구는 45년 만에 신청사 이전과 함께 ‘관상 복합 청사’라는 새로운 공간 혁신을 이뤘다”며 “앞으로는 주민 한 분 한 분의 건강과 행복을 책임지는 생활 혁신에 앞장서겠다”고 말했다. 이어 “어르신들이 모든 회차에 빠짐없이 참여해 건강한 노후를 보내길 바란다”며 “이번 프로젝트는 삶의 큰 힘이 될 것”이라고 덧붙였다.임태환 기자