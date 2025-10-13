순천향대, 미래산업·바이오융합 맞춤형 진로 체험 제공

이미지 확대

순천향대학교(총장 송병국)는 오는 11월 매주 일요일 총 5회에 걸쳐 ‘전공 체험 프로그램’을 개최한다고 13일 밝혔다.아산시 계약학과 운영 지원사업 목적으로 추진되는 이번 프로그램은 첨단융합공학부의 미래산업기술공학과 미래바이오융합공학 전공 중심으로 운영한다.미래산업기술공학전공은 센서를 장착한 로봇을 직접 조작해 경기를 펼치는 ‘로봇축구 챌린지’를 통해 로봇 제어와 프로그래밍을 배우도록 구성됐다.미래바이오융합공학전공은 ‘DNA 분석 실습’을 통해 DNA 추출과 분석 과정을 직접 체험하며 생명공학의 기초와 응용 가능성을 이해할 수 있다.참가 학생에게는 15시간 이상 참여와 평가 점수 60점 이상을 충족하면 수료증이 발급되며, 추후 조기취업형 계약학과에 입학할 경우 특별학점 1학점이 인정된다.김현수 충남형계약학과운영지원센터장은 “이번 전공 체험 프로그램은 단순한 진로 탐색을 넘어 미래산업과 바이오 분야의 학문적 흐름을 미리 경험할 수 있는 소중한 기회”라고 말했다.아산 이종익 기자