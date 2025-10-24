AI가 채점하고 피드백까지··· 경기교육청, AI 플랫폼으로 미래 인재 육성

이미지 확대 임태희 경기도교육감이 지난 9월 15일 포천 선단초등학교에서 하이러닝 활용 수업을 참관하고 있다.

경기도교육청 제공

이미지 확대 하이러닝 서·논술 평가 경기도 포스터.

경기도교육청 제공

이미지 확대 경기도교육청 하이러닝 홈페이지 화면.

경기도교육청 제공

2025-10-24 30면

경기도는 인구와 학교, 재정 규모가 우리나라 전체의 3분의1을 차지하면서 도시·농촌·산촌·어촌이 공존하는 곳이다. 인구 밀집 지역과 인구 감소 지역이 혼재돼 대한민국 교육의 축약판이다.임태희 경기도교육감이 이끄는 경기도교육청은 암기 위주, 이른바 ‘학원 찬스형’ 수행평가에서 벗어나 ‘수행 지옥’을 끝내겠다는 의지로 교육개혁을 추진 중이다. 목표는 ‘인공지능(AI) 플랫폼으로 미래 인재를 육성하는 것’이다.경기도교육청은 AI를 활용한 서·논술형 평가 시스템을 전국 최초로 도입했다. 지난 6월 우선적으로 중학교 1학년과 고등학교 1학년 국어, 사회, 과학 교과에 ‘하이러닝 AI 서·논술형 평가 시스템’을 적용했다. 지난달부터는 초등학교 3~6학년에 확대 적용하고 있다.기존 중고등학생 위주의 시스템이 초등학교 3학년부터 6학년까지 적용되면서 디지털 기술 기반의 학습 혁신이 점차 빠른 속도로 확산 중이다. 하이러닝은 AI 기술을 활용해 학생 맞춤형 콘텐츠 제공, 학습 진단, 평가 문항 관리 등 다양한 교수학습 기능을 담고 있는 플랫폼으로, 지난해부터 시범 운영됐다.교사가 직접 설계한 평가 기준과 요소에 따라 AI가 학생의 서술형 답안을 자동으로 채점하고 피드백을 제공한다. 평가 설계부터 배포, 채점, 피드백, 리포트 생성까지 전 과정을 디지털화해 학교 현장의 평가 신뢰도를 높이고 있다.평가 시스템은 경기도교육청의 교수·학습 플랫폼인 하이러닝에 탑재돼 운영된다. 2022년 개정 교육과정의 성취기준 및 평가 요소 기반 자동 채점 및 피드백, 학생 손 글씨를 디지털 문자로 전환하는 광학문자인식(OCR) 기술 적용, 표준화된 원스톱 평가 운영 등 다양한 기능을 갖추고 있다. 경기도교육청은 모든 학년과 교과로 하이러닝을 점진적으로 확대할 계획이다. 또한 평가 결과에 따른 학생별 맞춤형 피드백 제공, 학생별 평가 이력 누적 관리 등을 통해 학생의 성장 지원과 평가의 공정성을 강화할 수 있을 것으로 기대한다.경기도교육청의 ‘하이러닝 AI 서·논술 평가 시스템’은 지난 1월 임 교육감이 제안한 ‘미래 대학입시 개혁안’의 실천 과제로 추진됐다. 임 교육감은 23일 “교육의 본질은 학생에게 정답을 찾는 기술이 아니라 미래 사회를 살아갈 역량과 인성을 가르치는 것”이라며 “AI 서·논술형 평가 시스템은 입시 중심 교육을 바꾸고 학생 성장을 지원하기 위한 시도”라고 강조하고 있다.한편 경기도교육청은 교육의 본질 회복을 위해 대입 제도 개편이 필요하다고 보고 대학수학능력시험에도 AI를 기반으로 한 서·논술형 문항 도입을 제안했다.﻿안승순 기자