상명대, 웹툰·만화 해외 전파

이종익 기자
이종익 기자
수정 2025-10-30 16:47
입력 2025-10-30 16:47
카자흐스탄 대학들과 학과 개설 협약
26년째 중·고교 만화·애니메이션 공모전
이미지 확대


상명대학교(총장 김종희)는 디지털만화영상전공이 천안캠퍼스에서 카자흐스탄의 카즈가사 대학, UIB 대학과 웹툰학과 개설을 위한 교류협력 협약을 체결했다고 30일 밝혔다.

이번 협약은 지난달 태국 문화부와 치앙마디대학에서 웹툰·만화 분야 학과개설과 교류를 위한 방문에 연이어 열려 상명대 디지털만화영상전공의 웹툰·만화 인재 양성 교육과정에 대한 해외에서 관심이 높아지고 있다는 의미다.

카즈가사와 UIB 대학 교수진은 협약과 함께 상명대 디지털만화영상전공 강의 참관을 시작으로 교육시설 견학, 웹툰학과 교육과정 설계 등을 이어갔다.

오세원 천안캠퍼스 교학부총장은 “상명대는 예술·디자인 관련 인재 양성에 강점이 있는 대학”이라며 “카자흐스탄 대학들과 만화·웹툰 중심으로 인재 양성을 위한 교류 협력이 활발히 진행될 수 있기를 기대한다”고 말했다.



상명대는 4년제 대학 중 가장 오랜 전통을 자랑하는 ‘전국 중·고등학생 만화·애니메이션공모전을 올해로 26번째 개최해 만화·애니메이션 분야 인재 양성을 펼치고 있다.

천안 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
