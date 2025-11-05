“창의융합형 공학 인재 양성”…순천향대 ‘SCH E-FESTA’

이미지 확대

순천향대학교(총장 송병국)는 11월 4일부터 5일까지 교내에서 공학교육혁신센터 주관으로 ‘2025 SCH E-FESTA’를 개최했다.이번 행사는 공학 계열 학생들의 창의적 종합 설계 능력을 평가하고, 공학교육 혁신지원 사업 성과 확산·공유를 위해 마련됐다.‘제34회 공과대학 학술제’ 하나로 열린 이번 행사는 △공과대학 작품전시 170여 점 △캡스톤디자인 우수작품 전시 21점 △SCH 엔터프라이즈 데이 △지역 산업체 소개 및 홍보 △기업·학생 간 취업상담 등이 열렸다.학생들은 공과대학 작품 전시를 통해 AI·바이오·센서·데이터·로보틱스 등 첨단 융합기술을 활용한 창의적 연구 성과를 선보이며 기술과 의료, 복지가 유기적으로 연결된 새로운 공학의 방향을 제시했다.‘제19회 캡스톤디자인 경진대회’에서는 혁신적 아이디어와 기술력을 선보인 우수작들이 전시돼 눈길을 끌었다.행사장에는 VR체험, 미니로봇 축구, 퍼스널컬러 진단, AI 타로, 포토 부스 등 체험존도 마련됐다.임종민 공학교육혁신센터장은 “이번 E-FESTA는 산업 수요를 반영한 창의융합형 공학 인재 양성의 장으로, 공학교육혁신사업의 성과를 널리 확산하기 위해 마련됐다”고 말했다.아산 이종익 기자