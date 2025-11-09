백석대, 청년·지역 상생 잇는다 ‘히어로 페스타’

이미지 확대 독립기념관에서 로컬 상생축제 ‘히어로 페스타’가 열리고 있다. 백석대 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

백석대학교(총장 송기신)는 8~9일 천안 독립기념관에서 청년·지역·사회적 경제조직이 함께 만들어가는 로컬 상생축제 ‘히어로 페스타’를 진행했다고 밝혔다.RISE사업단과 충남사회적경제지원센터 상생협력 사업으로 진행되는 이번 행사에는 20여 개 사회적 경제조직과 충남권역 청년 로컬크리에이터 기업 등이 참여했다.행사장에서는 사회적경제 기업들의 ‘따숨마켓’ 판매·체험 부스가 운영되고 ‘한용운 버스킹’, ‘독립군 뮤지컬 퍼포먼스’ 등 다양한 공연 프로그램이 열렸다.광복 80주년의 의미를 담아 기획된 ‘히어로 퀴즈쇼’, ‘독립선언문 낭독 챌린지’ 등 체험형 이벤트도 마련되어 방문객들의 참여와 관심이 집중되고 있다백석대 RISE사업단 김혜경 단장은 “청년 기업 간 협업모델로 이루어진 이번 히어로 페스타는 청년과 지역, 사회적 가치가 결합한 로컬 상생 프로젝트로서 더 의미가 있다”고 말했다.천안 이종익 기자