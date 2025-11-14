“하남 위례·감일 과밀학급 해소”… 성남·송파와 공동학군 추진

하남시장 “위례·감일 교실 증축 한계
경기교육청 나서야 해결할 수 있어”
임 교육감 “하남·성남 공동학군 협의
서울교육청·송파구와도 운영 모색”
경기도교육청이 하남 위례·감일지구의 과밀학급 문제를 해소하기 위해 하남·성남은 물론 서울 송파구와의 공동학군 운영 방안을 마련하기로 했다.
하남시는 이현재 하남시장이 지난 11일 경기도교육청 북부청사에서 임태희 경기도교육감과 위례·감일지구의 과밀학급 해소 등 지역 교육 현안을 논의한 결과 이 같은 방안이 나왔다고 13일 밝혔다.
이 시장은 이 자리에서 하남의 가장 시급한 현안인 위례·감일지구의 과밀학급과 관련해 “2029년부터 2031년 사이 학생 수가 지금보다 더 늘어날 것으로 예상된다”며 “오성애 광주하남교육장을 중심으로 실무진이 현장에서 의견을 수렴하며 고생하지만 근본적으로는 도교육청이 나서야 해결할 수 있는 문제”라고 강조했다. 또 이 시장은 “학교를 새로 지을 부지가 더 이상 없고 교실 증축·리모델링 역시 한계에 도달해 수십명 규모의 초과 학생을 한시적으로라도 송파구와 공동학군으로 배정할 수 있도록 해달라”는 구체적인 대안을 제시했다.
이에 임 교육감은 “위례·감일지구 과밀학급 문제의 심각성을 충분히 인지하고 있다”며 “우선 하남·성남 지역 간 공동학군을 협의한 뒤 서울시교육청과 송파구와의 공동학군 운영도 검토하겠다”고 답변했다. 임 교육감의 긍정적 답변에 대해 이 시장은 “시민이 체감할 수 있는 교육 환경의 변화를 만들기 위해 시에서도 가능한 모든 노력을 다하겠다”며 “앞으로도 도 교육청과 ‘원팀’으로 모든 교육 현안을 속도감 있게 해결해 나가겠다”고 말했다.
서울신문(8월 27일자 21면)의 ‘송파·하남·성남 맞붙은 위례신도시 공동학군제 도입 목소리’ 보도에 하남시가 적극 움직이면서 위례·감일지구의 과밀학급 해소 방안 마련이 구체화되고 있다. 임 교육감이 이러한 현장의 목소리와 여론을 정책에 반영하겠다고 언급했기 때문이다.
위례72단지를 비롯한 하남권 학부모와 학생들은 “집 앞에 서울 학군 학교가 있어도 행정구역이 다르다는 이유로 먼 거리 학교로 배정받는 불합리한 상황을 해결해 달라”고 호소하고 있다. 이에 학교 관계자와 정치권에서는 “행정구역이 다르더라도 학생들이 가까운 학교에 다닐 수 있도록 공동학군제가 필요하다”고 촉구해 왔다.
위례중학교 관계자는 “하남권 학교는 일반학급만 44개, 특수학급까지 45개에 달하는 과밀 상태로 더 교실을 증축할 공간이 없다”며 “송파구에는 빈 교실이 남아 있는데도 우리 학생들은 버스를 타고 먼 과밀학교에 다니는 게 현실”이라고 토로했다.
한상봉 기자
2025-11-14 27면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지