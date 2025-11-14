“하남 위례·감일 과밀학급 해소”… 성남·송파와 공동학군 추진

하남시장 “위례·감일 교실 증축 한계

경기교육청 나서야 해결할 수 있어”

임 교육감 “하남·성남 공동학군 협의

서울교육청·송파구와도 운영 모색”

이미지 확대 이현재(왼쪽) 하남시장이 지난 11일 임태희 경기도교육감을 만나 하남교육지원청 신설, 위례·감일신도시 과밀학급 해소 등 주요 교육 현안을 논의하고 있다.

하남시 제공

2025-11-14 27면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도교육청이 하남 위례·감일지구의 과밀학급 문제를 해소하기 위해 하남·성남은 물론 서울 송파구와의 공동학군 운영 방안을 마련하기로 했다.하남시는 이현재 하남시장이 지난 11일 경기도교육청 북부청사에서 임태희 경기도교육감과 위례·감일지구의 과밀학급 해소 등 지역 교육 현안을 논의한 결과 이 같은 방안이 나왔다고 13일 밝혔다.이 시장은 이 자리에서 하남의 가장 시급한 현안인 위례·감일지구의 과밀학급과 관련해 “2029년부터 2031년 사이 학생 수가 지금보다 더 늘어날 것으로 예상된다”며 “오성애 광주하남교육장을 중심으로 실무진이 현장에서 의견을 수렴하며 고생하지만 근본적으로는 도교육청이 나서야 해결할 수 있는 문제”라고 강조했다. 또 이 시장은 “학교를 새로 지을 부지가 더 이상 없고 교실 증축·리모델링 역시 한계에 도달해 수십명 규모의 초과 학생을 한시적으로라도 송파구와 공동학군으로 배정할 수 있도록 해달라”는 구체적인 대안을 제시했다.이에 임 교육감은 “위례·감일지구 과밀학급 문제의 심각성을 충분히 인지하고 있다”며 “우선 하남·성남 지역 간 공동학군을 협의한 뒤 서울시교육청과 송파구와의 공동학군 운영도 검토하겠다”고 답변했다. 임 교육감의 긍정적 답변에 대해 이 시장은 “시민이 체감할 수 있는 교육 환경의 변화를 만들기 위해 시에서도 가능한 모든 노력을 다하겠다”며 “앞으로도 도 교육청과 ‘원팀’으로 모든 교육 현안을 속도감 있게 해결해 나가겠다”고 말했다.서울신문(8월 27일자 21면)의 ‘송파·하남·성남 맞붙은 위례신도시 공동학군제 도입 목소리’ 보도에 하남시가 적극 움직이면서 위례·감일지구의 과밀학급 해소 방안 마련이 구체화되고 있다. 임 교육감이 이러한 현장의 목소리와 여론을 정책에 반영하겠다고 언급했기 때문이다.위례72단지를 비롯한 하남권 학부모와 학생들은 “집 앞에 서울 학군 학교가 있어도 행정구역이 다르다는 이유로 먼 거리 학교로 배정받는 불합리한 상황을 해결해 달라”고 호소하고 있다. 이에 학교 관계자와 정치권에서는 “행정구역이 다르더라도 학생들이 가까운 학교에 다닐 수 있도록 공동학군제가 필요하다”고 촉구해 왔다.위례중학교 관계자는 “하남권 학교는 일반학급만 44개, 특수학급까지 45개에 달하는 과밀 상태로 더 교실을 증축할 공간이 없다”며 “송파구에는 빈 교실이 남아 있는데도 우리 학생들은 버스를 타고 먼 과밀학교에 다니는 게 현실”이라고 토로했다.한상봉 기자