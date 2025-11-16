순천향대, AI의료 기반 ‘바이오·헬스케어’ 생태계 구축

이미지 확대 순천향대에서 AI의료 융합기술 기반 바이오·헬스케어 분야 혁신을 위한 업무협약식이 열리고 있다. 순천향대 제공

순천향대학교(총장 송병국)는 AIBIOME인재양성사업단이 ㈜닥터바이오와 ‘AI 의료 융합기술 기반 바이오·헬스케어 분야’ 혁신을 위한 업무협약을 체결했다고 14일 밝혔다.이번 협약은 교육부와 한국산업기술진흥원이 지원하는 첨단분야 특성화대학(AIBIOME인재양성사업단) 사업 일환으로, 바이오 실험·연구 분야 디지털 전환과 AI 기반 실험·분석 생태계 구축이 목표다.㈜닥터바이오는 세포·조직 배양장비와 실험 자동화 솔루션, 진단기기 공급 등을 전문으로 하는 연구 플랫폼 기업이다.양 기관은 이번 협약을 통해 AI 기반 바이오·헬스케어 실습 환경을 구축하고, 세포·조직 실험기기 및 분석 장비 공동 활용 체계를 마련하기로 했다.이용석 사업단장은 “이번 협약은 AI를 기반으로 한 바이오의약품 후보물질 발굴 이후 효능평가, 최적화, 품질관리(QC) 단계까지 아우르는 교육·연구체계 구축의 의미 있는 출발점”이라고 설명했다.아산 이종익 기자