“아산 50만 자족도시 지원”, 순천향대 ‘지역융복합연구원’ 개원

이종익 기자
이종익 기자
수정 2025-11-18 17:26
입력 2025-11-18 17:26
순천향대 지역융복합연구원 현판 제막식이 열리고 있다. 순천향대 제공
순천향대 지역융복합연구원 현판 제막식이 열리고 있다. 순천향대 제공


순천향대학교(총장 송병국)는 18일 교내에 지역융복합연구원을 개원했다고 밝혔다.

지역융복합연구원은 지역 주요 과제를 발굴해 해결형 정책연구를 수행하며, 아산시·충남도·기초 의회 등과 협력체계를 구축해 정책개발, 타당성 검토, 시범사업 등을 추진한다.

글로컬대학30·RISE사업 등 정부 재정지원 사업과 연계를 확대해 지역혁신 중심 연구기관으로서 역할도 강화한다.

순천향대 지역융복합연구원 개원식이 열리고 있다. 순천향대 제공
순천향대 지역융복합연구원 개원식이 열리고 있다. 순천향대 제공


순천향대는 개원식 이후 아산시 시설관리공단·문화재단 등 공공·유관기관 6곳과 지역 현안 해결과 지속가능한 혁신 생태계 구축을 위한 협약을 체결했다.

이날 오세현 아산시장은 “성장 도시 아산에는 전문 정책 연구가 절실하다”며 “지역융복합연구원이 향후 시정연구원 설립 전까지 핵심적 브릿지 역할을 할 것”이라고 말했다.


송병국 총장은 “지역융복합연구원이 교통·주거·복지 등 전 분야를 통합 분석해 실천적 정책 대안을 제시하는 전문 싱크탱크 역할을 하겠다”며 “순천향대 의료·AI·빅데이터 역량으로 아산의 50만 자족도시 도약을 지원하겠다”고 강조했다.

아산 이종익 기자
