상명대, 모나밸리·굴다리영어조합법인과 충남라이즈 연계 ‘맞손’

이미지 확대 상명대는 ㈜모나밸리, 굴다리영어조합법인과 충남RISE사업 연계를 위한 업무협약을 체결했다. 상명대 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

상명대학교(총장 김종희)는 ㈜모나밸리, 굴다리영어조합법인과 19일 충남RISE사업 연계를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.협약 주요 내용은 △충남RISE사업 연계 공동교육 프로그램 기획·운영 △지역맞춤형 직무 기반 교육 콘텐츠 개발·지원 △인재 양성을 위한 현장실습·인턴십·취업 연계 △산학 공동 프로젝트 △지역산업 발전 등 공동 협업 프로그램 개발 등을 담고 있다.상명대 김종희 총장은 “지역 상생을 위한 충남라이즈사업 활성화를 위해 두 기관과 함께 힘을 모아 지역맞춤형 인재 양성을 위해 최선의 노력을 기울이겠다”고 말했다.상명대는 바이오헬스와 지능형로봇 분야 혁신융합대학사업, SW중심대학사업, 대학혁신지원사업 등 정부 재정지원사업을 수주하며 교육역량을 입증했다.올해 천안캠퍼스 소속 조기취업형 계약학과인 스마트IT융합공학과 바이오푸드테크학과를 신설해 충남의 주력 산업인 반도체와 디스플레이, 모빌리티, 바이오, 제약, 식품 분야 인재 육성과 지역 상생을 모색하고 있다.천안 이종익 기자