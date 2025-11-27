서정대, 고등직업교육 선도대학 ‘우뚝’

교육부 종합평가서 ‘최우수’

‘RISE 사업’ 수행 대학 선정

지역사회 공헌 활동 등 펼쳐

이미지 확대 교육부와 한국연구재단이 주관하는 고등직업교육거점지구(HiVE) 사업에서 종합평가 ‘최우수’ 등급을 받으며 지역 연계 고등직업교육 모델의 선도대학으로 자리매김한 서정대 전경.

경기 서정대가 교육부와 한국연구재단이 주관하는 고등직업교육거점지구(HiVE) 사업에서 종합평가 ‘최우수’ 등급을 받으면서 지역 연계 고등직업교육 모델의 선도대학으로 자리매김했다.양주시, 연천군과 함께 3년간 56억원의 HiVE사업비를 지원받은 서정대는 ▲지역특화학과(반려동물과, 휴먼케어서비스과, 그린식품가공과) 개설 ▲평생직업교육 프로그램 운영 ▲다양한 지역사회 공헌활동 등을 펼쳤다.HiVE 사업 성과를 기반으로 서정대는 교육부 전문대학 혁신지원사업(2025~2027)과 경기도 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업(2025~ 2030) 수행 대학으로도 잇달아 선정됐다. 무엇보다 단순한 사업 운영을 넘어, 전국 최초로 HiVE 사업 3대 영역에 대한 실증적 연구성과를 도출했다.연구는 ▲교육부 HiVE 사업의 협력적 교육 거버넌스에 대한 인식 비교분석 ▲대학조직의 관계 혜택이 평생 직업교육 만족과 지역 정주의식에 미치는 영향: 교육부 HiVE 사업을 중심으로 ▲대학의 지역 사회공헌활동이 대학 평판에 미치는 영향: 사회·문화적 영향의 매개효과 등 HiVE 사업의 3대 중점 영역이다.이 같은 연구 성과는 지자체-대학-지역사회가 함께 만든 데이터를 기반으로 한 정책 제안이라는 점에서 주목받고 있다.양영희 서정대 총장은 “이번 연구 성과는 서정대만의 노력이 아니라, 지역사회와 지자체, 주민이 함께 만들어낸 공동의 결실”이라며 “지역과 함께 성장하고 문제를 해결하는 고등직업교육 모델로 교육정책 발전에 기여하겠다”고 밝혔다.안승순 기자