호서대, ‘교양교육’ 강화가 경쟁력 확대

“교양 교육 강화가 교육 경쟁력을 높입니다.”호서대학교(총장 강일구)는 학생들의 자기 주도적 성장과 학습자 중심 역량 기반 교육 실현을 위한 ‘핵심역량 강화활동 경진대회’ 시상식을 열었다고 10일 밝혔다.이번 행사는 ‘글쓰기와 커뮤니케이션’, ‘영어와 비판적 사고’, ‘AI와 컴퓨팅 사고력’ 등 호서대 필수 교양 교과에서 우수 성과를 거둔 학생 113명을 선정하고 교과별 학습 성과 공유를 위해 마련됐다.호서대는 교양 교육 전반에 실천형 학습 모델인 ‘핵심역량 강화활동’을 도입해 대학 교육 경쟁력을 높이고 있다.이 활동은 △협업 △선도 △창의 △자원관리 등 네 가지 핵심역량을 높이는 데 초점을 두고 교과별 특성에 맞춰 설계된다.김영우 교양대학장은 “학생들은 AI 알고리즘 구성, 체계적 글쓰기 전략 등 다양한 프로젝트를 수행하며 대학이 추구하는 핵심역량을 보여줬다”고 말했다.아산 이종익 기자