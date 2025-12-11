순천향대, DB월드와 ‘노인복지’ 협력 체계 구축

이미지 확대

순천향대학교(총장 송병국)는 11일 교내에서 ㈜DB월드(대표 윤순균)와 노인복지 분야 산학협력을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.이번 협약은 초고령사회 진입에 따른 노인복지 수요 증가에 대응해, 실질적 연구 협력과 인재 양성을 위해 마련됐다.협약 주요 내용은 △노인요양시설 개발 촉진·효율적 운영관리를 위한 공동연구 △노인복지 전문 교육 과정 개발·인재 양성 △정부 지원 연구사업 공동 참여 △현장 봉사활동 등을 담고 있다.이날 DB월드는 순천향대에 대학발전 기금 2000만원을 전달했다.기부금은 장학사업 등 대학 발전을 위한 지정기부금으로 사용될 예정이다.송 총장은 “AI·바이오 특성화 및 글로컬대학 선정 등 성장 중인 순천향대는 DB월드와 협력을 통해 노인복지 분야에서도 새로운 가치를 만들고자 한다”고 강조했다.윤 DB월드 대표는 “DB월드의 실버사업 추진 경험과 순천향대 의료·보건 역량이 시너지를 낼 것. 고령사회에 기여하고 두 기관이 함께 성장하기를 기대한다”고 말했다.아산 이종익 기자