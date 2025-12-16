한국기술교육대, ‘연구지원체계평가’ A등급

이미지 확대 한국기술교육대학교 전경. 서울신문DB

한국기술교육대학교(총장 유길상)는 산학협력단이 과학기술정보통신부와 한국과학기술기획평가원에서 실시한 ‘2025년 연구지원체계평가(대학유형)’에서 A등급을 획득했다고 16일 밝혔다.이번 평가에서는 전국 155개 대학 중 7개 대학만이 A등급을 받았다.연구지원체계평가(대학유형)는 연구지원 기능을 보유한 대학 중 연구지원 조직과 기능의 체계성·전문성 등을 강화하기 위해 2년마다 시행하는 연구지원체계 종합평가 제도다.한기대는 연구지원조직 운영 역량, 연구자 처우 개선 정도, 연구비 집행의 투명성, 연구 제도 운영 합리성 등 모든 항목에서 우수 성과를 인정 받았다.한기대는 연구 행정 전 과정을 전산화로 연구비 집행, 과제 관리, 각종 신청 절차를 간소화하고, 연구자가 서류 작업 부담을 최소화할 수 있도록 지원해 왔다.이규만 산학협력단장은 “연구자가 연구에만 몰입할 수 있는 환경을 조성하고, 연구지원 조직 확대, 연구자 친화적인 시스템 개선, 연구 보안·연구 윤리 강화 등 연구지원 선진화를 위한 혁신 과제를 지속적으로 발굴 및 추진하겠다”고 말했다.천안 이종익 기자