“지역사회와 함께 성장”, 백석학원 ‘신년예배·시무식’

학교법인 백석학원(설립자 장종현)은 5일 백석대학교 천안캠퍼스에서 ‘2026년도 신년예배 및 시무식’을 개최했다.1976년 대한복음신학교로 시작한 백석학원은 서울 방배동과 천안 안서동에 둥지를 마련해 현재 백석대, 백석문화대, 백석예술대, 백석대학교신학원 등을 운영하고 있다.이날 신년예배 이후 시무식에서는 각 대학 총장을 비롯한 관계자와 교직원들이 새해 인사를 나누며 업무 시작의 의미를 더했다.김연희 백석대 이사장은 “2026년 새해에는 서로 사랑하고 은혜에 감사하는 한 해가 되길 바란다”며 “이웃과 함께하는 대학으로서 시대적 변화 속에서도 사회적 책임을 감당하자”고 말했다.송기신 백석대 총장은 “백석학원이 교육과 사명의 방향을 분명히 세우고 구성원 모두가 각자의 자리에서 책임 있게 역할을 감당하길 바란다”며 “공동체 연합과 실천이 더욱 단단해지길 기대한다”고 강조했다.천안 이종익 기자