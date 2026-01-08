천안 문화 인프라 확충…“고품격 문화도시 실현”

이미지 확대 천안시립문학관 전경. 시 제공

이미지 확대 천안서북구문화원 조감도. 시 제공

천안시가 문화예술 기반시설 확충에 속도를 내고 있다.시는 올해 시립문학관을 개관하고 서북구문화원을 신축 이전한다고 8일 밝혔다.천안 문학의 뿌리와 흐름을 한눈에 체감할 수 있는 천안시립문학관은 지상 5층 연면적 827㎡ 규모다.이곳에서는 천안 문학의 과거와 현재를 아우르는 사진·영상 자료 전시와 시민 대상의 전시 연계 체험·교육 프로그램 등을 진행한다.서북구문화원은 신축 이전한다. 1972년 건립된 서북구문화원은 건물 노후화와 편의 시설 협소 등으로 시설 개선 필요성이 제기됐다.시는 92억 9000만원을 들여 지하 1층 지상 2층 연면적 1531㎡ 규모로 10월 준공할 예정이다. 이곳은 190석 규모의 강당과 전시 공간, 강의실, 향토 연구실, 서고 등으로 구성된다.시는 2031년까지 성성호수공원 인근에 문화예술 전용 시설인 천안성성아트센터를 건립한다.김석필 천안시장 권한대행 부시장은 “시립문학관, 서북구문화원, 성성아트센터 등 문화 인프라 확충으로 다채로운 일상이 함께하는 매력 넘치는 천안을 조성하겠다”고 말했다.천안 이종익 기자