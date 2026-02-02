단국대, AI 미래형 교육모델 ‘AX-EL’혁신성과 포럼 열어

이미지 확대 ‘AX-EL INNOVATION FORUM 2025’ 참가자들이 기념 촬영을 하고 있다. 단국대 제공

단국대학교(총장 안순철)는 ‘AX-EL INNOVATION FORUM 2025’를 주제로 포럼을 열고 인공지능(AI) 전환 시대를 대비한 교육모델 구축 및 운영 성과를 공유했다고 2일 밝혔다.교육혁신원이 주최한 이번 포럼에서는 단국대 미래형 AI 교육 모델 ‘AX-EL(AI Transformation for Engaging Learning)’의 운영 사례와 성과가 발표됐다.‘AX-EL(악셀)’은 AI를 핵심 인프라로 활용해 학습자 몰입과 주도성을 강화하는 단국대의 미래형 AI 교육모델이다. AI 기반 개인화 학습을 통한 몰입(Engagement), 지역·산업 연계 문제 해결 실천(Execution), 학습 성찰과 역량 축적을 통한 성장(Evolution)을 3대 요소로 삼아 실행 중심의 교육을 추진하고 있다.이날 포럼에서는 ‘AX-EL’을 적용해 △비교과에서 시작되는 AX-EL: STEP 프로그램을 통한 AI 융합교육 사례 △DKU Honors 프로그램 운영 사례 △AI로 만드는 모두의 교수 △AX 교육혁신의 확산 등의 사례가 소개됐다.안 총장은 “이번 포럼은 단국대가 추진하고 있는 AX-EL 모델이 교육 현장에서 실제로 구현되고 있음을 확인하는 자리였다”며 “이러한 시도가 AI 시대 새로운 교육 실험을 맞이한 우리나라 고등교육 환경에서 새로운 교육의 형태로 확산하길 바란다”고 말했다.천안 이종익 기자