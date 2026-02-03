선문대, 수시 합격생 위한 예비대학 ‘프리캠퍼스’ 운영

선문대학교(총장 문성제)는 2026학년도 수시 합격생을 대상으로 예비대학 프로그램인 ‘프리캠퍼스 2026’을 운영했다고 3일 밝혔다.
‘프리캠퍼스 2026’은 수시 전형으로 합격한 예비 신입생들이 입학 전 느끼는 불안감을 줄이고, 대학 생활에 자연스럽게 적응할 수 있도록 돕기 위해 마련된 프로그램이다.
올해는 학과 단위의 소규모 운영을 통해 동기 및 선배들과의 관계 형성을 지원하는 데 초점을 맞췄다.
프로그램에는 △수산생명의학과 △식품공학영양학부 △치위생학과 △항공서비스학과 △글로벌경제학과 △미디어커뮤니케이션학부 △상담심리학과 등 7개 학과가 참여했다.
예비 신입생들은 각 학과장 교수의 환영 인사를 시작으로 대인관계 형성과 ‘공통점 빙고 탐험’, 선배들과 함께하는 시간 등으로 소통하며 대학 생활 긴장을 풀고 유대감을 쌓았다.
대학 관계자느 “프리캠퍼스는 예비 신입생들이 대학 공동체의 일원이라는 소속감을 느끼는 데 의미가 있다”며 “학생들이 심리적으로 안정된 상태에서 대학 생활을 시작할 수 있도록 다양한 지원 프로그램을 이어가겠다”고 말했다.
아산 이종익 기자
