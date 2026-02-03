선문대, 수시 합격생 위한 예비대학 ‘프리캠퍼스’ 운영

이미지 확대

선문대학교(총장 문성제)는 2026학년도 수시 합격생을 대상으로 예비대학 프로그램인 ‘프리캠퍼스 2026’을 운영했다고 3일 밝혔다.‘프리캠퍼스 2026’은 수시 전형으로 합격한 예비 신입생들이 입학 전 느끼는 불안감을 줄이고, 대학 생활에 자연스럽게 적응할 수 있도록 돕기 위해 마련된 프로그램이다.올해는 학과 단위의 소규모 운영을 통해 동기 및 선배들과의 관계 형성을 지원하는 데 초점을 맞췄다.프로그램에는 △수산생명의학과 △식품공학영양학부 △치위생학과 △항공서비스학과 △글로벌경제학과 △미디어커뮤니케이션학부 △상담심리학과 등 7개 학과가 참여했다.예비 신입생들은 각 학과장 교수의 환영 인사를 시작으로 대인관계 형성과 ‘공통점 빙고 탐험’, 선배들과 함께하는 시간 등으로 소통하며 대학 생활 긴장을 풀고 유대감을 쌓았다.대학 관계자느 “프리캠퍼스는 예비 신입생들이 대학 공동체의 일원이라는 소속감을 느끼는 데 의미가 있다”며 “학생들이 심리적으로 안정된 상태에서 대학 생활을 시작할 수 있도록 다양한 지원 프로그램을 이어가겠다”고 말했다.아산 이종익 기자