호서대 유아교육과, 교원양성기관평가 ‘A등급’

이종익 기자
이종익 기자
수정 2026-02-20 18:11
입력 2026-02-20 18:11
호서대학교 천안캠퍼스 종합정보관. 서울신문DB
호서대학교 천안캠퍼스 종합정보관. 서울신문DB


호서대학교(총장 강일구)는 유아교육과가 교육부와 한국교육개발원이 실시한 ‘2025년 6주기 교원양성기관 역량진단’에서 최우수 A등급을 획득했다고 20일 밝혔다.

이번 진단은 사범대학 설치 대학과 미설치 대학 등 총 139개교의 2022~2024년 교육 여건, 교육과정, 교육 성과 등을 종합 평가한 2차 진단이다.

결과에 따라 2027학년도 교원양성 정원이 조정되며 C등급은 30%, D등급은 50% 감축되고 E등급은 교원양성 기능이 폐지된다.

호서대 유아교육과는 △전임교원 확보율 △전임교원 연구 실적 △수업 운영의 적절성 △교육비 환원율 등 주요 지표에서 높은 평가를 받았다.



대학 내 부속유치원과 어린이집을 운영 중인 유아교육과는 현장 중심 교육 실습과 전공 연구를 강화하고 예비교원의 실천 능력을 높이고 있다.

천안 이종익 기자
