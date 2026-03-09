선문대, 충남지식재산센터와 “창업 생태계 강화”

이미지 확대

선문대학교(총장 문성제)는 충남지식재산센터와 충남 지역 맞춤형 창업 지원 및 창업가 양성을 위한 업무협약을 체결했다고 9일 밝혔다.협약 주요 내용은 △인프라와 자원(공간·멘토·정책) 상호 연계, 공동 활용 △창업경진대회·멘토링·IR 프로그램 등 창업 관련 교육 협력 △지역 특성 반영한 창업 정책 발굴 등이다.선문대는 보유한 교육·연구 인프라를 토대로 충남지식재산센터의 전문 컨설팅과 정책 지원 역량을 연계해 실질적인 창업 성과 창출로 이어질 수 있도록 공동 사업을 추진할 계획이다.권진백 선문대 산학협력단장은 “이번 협약을 계기로 지역 유관 기관과 협력 기반을 더욱 공고히 하고, 충남형 창업 인재 양성과 지역 창업 생태계 고도화에 실질적으로 기여하겠다”고 강조했다.윤태노 충남지식재산센터장은 “선문대와 긴밀한 협력을 통해 예비·초기 창업기업의 지식재산 역량을 강화하고, 지역 기업이 지속적으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.아산 이종익 기자