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아산시, 충남교육청과 ‘음봉고 신설’ 맞손

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이종익 기자
이종익 기자
수정 2026-03-25 17:55
입력 2026-03-25 17:55
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오세현 아산시장(왼쪽)과 김지철 충남도교육감이 면담을 진행하고 있다. 아산시 제공
오세현 아산시장(왼쪽)과 김지철 충남도교육감이 면담을 진행하고 있다. 아산시 제공


충남 아산시와 충남교육청이 지역 최대 교육 숙원 사업인 ‘음봉고등학교(가칭) 신설’을 위해 손을 잡았다.

25일 시에 따르면 오세현 시장은 전날 김지철 교육감과 음봉고의 조속한 설립 추진을 위한 면담을 진행했다.

이날 면담에는 음봉고추진위원회 등 주민 대표 6명도 참석해 음봉고 신설을 위한 구체적인 협력 방안을 논의했다.

오 시장은 “지역 내 급격한 인구 유입에 따른 음봉지역 교육여건 개선을 위해 학교 신설은 더 이상 미룰 수 없는 과제”라며 “시는 음봉고 설립 동력 확보를 위한 도시관리계획 결정 등 모든 행정절차를 전폭적으로 지원하고 신속히 추진하겠다”고 밝혔다.



김 교육감은 “아산 지역 학교 과밀 문제와 음봉지역 고등학교 신설 필요성에 깊이 공감한다”며 “아산시에서 행정적 지원을 약속한 만큼, 교육청에서도 중앙투자심사 준비 등 학교 설립이 차질 없이 신속하게 진행될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

아산 이종익 기자
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