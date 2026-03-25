아산시, 충남교육청과 ‘음봉고 신설’ 맞손

이미지 확대 오세현 아산시장(왼쪽)과 김지철 충남도교육감이 면담을 진행하고 있다. 아산시 제공

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충남 아산시와 충남교육청이 지역 최대 교육 숙원 사업인 ‘음봉고등학교(가칭) 신설’을 위해 손을 잡았다.25일 시에 따르면 오세현 시장은 전날 김지철 교육감과 음봉고의 조속한 설립 추진을 위한 면담을 진행했다.이날 면담에는 음봉고추진위원회 등 주민 대표 6명도 참석해 음봉고 신설을 위한 구체적인 협력 방안을 논의했다.오 시장은 “지역 내 급격한 인구 유입에 따른 음봉지역 교육여건 개선을 위해 학교 신설은 더 이상 미룰 수 없는 과제”라며 “시는 음봉고 설립 동력 확보를 위한 도시관리계획 결정 등 모든 행정절차를 전폭적으로 지원하고 신속히 추진하겠다”고 밝혔다.김 교육감은 “아산 지역 학교 과밀 문제와 음봉지역 고등학교 신설 필요성에 깊이 공감한다”며 “아산시에서 행정적 지원을 약속한 만큼, 교육청에서도 중앙투자심사 준비 등 학교 설립이 차질 없이 신속하게 진행될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.아산 이종익 기자