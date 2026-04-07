충남관광보건고-순천향대, ‘고교생 맞춤형 고용서비스’ 맞손

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충남 천안교육지원청은 충남관광보건고등학교가 순천향대학교와 고교생 맞춤형 고용서비스 사업 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다.이번 협약은 충남관광보건고 학생들의 체계적 진로 설계와 취업역량 강화를 지원하기 위해 마련됐다.협약의 주요 내용은 △진로 탐색·전문 직업 상담 지원 △취업역량 강화를 위한 맞춤형 프로그램 공동 운영 △직무 체험·실질적 직업 훈련 기회 제공 등을 담고 있다.차덕환 천안교육장은 “학생들은 순천향대 대학일자리플러스센터의 전문적인 인프라를 활용해 진로 경력 개발 서비스를 받는다”며 “학생들을 위한 단계별 고용서비스를 확대하겠다”고 말했다.천안 성환고가 올해 교명을 변경한 충남관광보건고(교장 정동진)는 충남 최초 관광경영과와 전국 국공립학교 최초 보건간호과가 개설됐다.천안 이종익 기자