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‘대입 변화 특집 설명회’ 뜨거운 관심

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도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-04-13 00:44
입력 2026-04-13 00:44
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‘대입 변화 특집 설명회’ 뜨거운 관심
‘대입 변화 특집 설명회’ 뜨거운 관심 12일 서울 종로구 성균관대 600주년 기념관에서 한 교육업체 주최로 열린 ‘지역의사제 도입, 초중고 의대 및 대입 변화 특집 설명회’를 찾은 학부모들이 관련 정보를 살펴보고 있다.
도준석 전문기자


12일 서울 종로구 성균관대 600주년 기념관에서 한 교육업체 주최로 열린 ‘지역의사제 도입, 초중고 의대 및 대입 변화 특집 설명회’를 찾은 학부모들이 관련 정보를 살펴보고 있다.

도준석 전문기자
2026-04-13 19면
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