서울Pn 지방자치 교육＆라이프 ‘대입 변화 특집 설명회’ 뜨거운 관심 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/edulife_local/2026/04/13/20260413019006 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-04-13 00:44 입력 2026-04-13 00:44 이미지 확대 ‘대입 변화 특집 설명회’ 뜨거운 관심 12일 서울 종로구 성균관대 600주년 기념관에서 한 교육업체 주최로 열린 ‘지역의사제 도입, 초중고 의대 및 대입 변화 특집 설명회’를 찾은 학부모들이 관련 정보를 살펴보고 있다.도준석 전문기자 12일 서울 종로구 성균관대 600주년 기념관에서 한 교육업체 주최로 열린 ‘지역의사제 도입, 초중고 의대 및 대입 변화 특집 설명회’를 찾은 학부모들이 관련 정보를 살펴보고 있다. 도준석 전문기자 2026-04-13 19면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 설명회가 다룬 주요 주제는 무엇인가요? 지역의사제 도입 대학 입시 제도