서울Pn 지방자치 교육＆라이프 어린이 자전거 안전교육 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/edulife_local/2026/04/23/20260423016012 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-22 23:39 입력 2026-04-22 23:39 이미지 확대 어린이 자전거 안전교육 22일 경기 수원시 권선구 명당초등학교에서 열린 ‘2026 수원시 찾아가는 자전거·개인형 이동장치(PM) 안전교육’에서 학생들이 자전거 타기 실습을 하고 있다.연합뉴스 22일 경기 수원시 권선구 명당초등학교에서 열린 ‘2026 수원시 찾아가는 자전거·개인형 이동장치(PM) 안전교육’에서 학생들이 자전거 타기 실습을 하고 있다. 연합뉴스 2026-04-23 16면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지