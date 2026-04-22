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어린이 자전거 안전교육

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수정 2026-04-22 23:39
입력 2026-04-22 23:39
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어린이 자전거 안전교육
어린이 자전거 안전교육 22일 경기 수원시 권선구 명당초등학교에서 열린 ‘2026 수원시 찾아가는 자전거·개인형 이동장치(PM) 안전교육’에서 학생들이 자전거 타기 실습을 하고 있다.
연합뉴스


22일 경기 수원시 권선구 명당초등학교에서 열린 ‘2026 수원시 찾아가는 자전거·개인형 이동장치(PM) 안전교육’에서 학생들이 자전거 타기 실습을 하고 있다.

연합뉴스
2026-04-23 16면
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