이미지 확대 어린이 자전거 안전교육 22일 경기 수원시 권선구 명당초등학교에서 열린 ‘2026 수원시 찾아가는 자전거·개인형 이동장치(PM) 안전교육’에서 학생들이 자전거 타기 실습을 하고 있다.

연합뉴스

2026-04-23 16면

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22일 경기 수원시 권선구 명당초등학교에서 열린 ‘2026 수원시 찾아가는 자전거·개인형 이동장치(PM) 안전교육’에서 학생들이 자전거 타기 실습을 하고 있다.연합뉴스