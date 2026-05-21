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국립목포대, 27일 혁신중심대학 비전 선포

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임형주 기자
수정 2026-05-21 02:35
입력 2026-05-21 02:35

목포대ㆍ전남도립대 3월 통합

‘국립목포대학교’의 새로운 출발을 알리는 출범식과 비전 선포식이 오는 27일 개최된다. 국립목포대는 같은 이름의 기존 국립목포대와 전남도립대가 통합하며 지난 3월 첫걸음을 내디뎠다.

대학 통합의 의미와 지역 혁신 중심 대학으로서의 비전과 역할을 대내외에 알리기 위해 이번 행사가 마련됐다. 최교진 교육부 장관 등 주요 인사가 참석해 통합대학 출범을 축하하고 지역 혁신 기반 고등교육 정책 방향을 선포할 예정이다. 이날 행사는 오전 11시 30분 국립목포대 70주년기념관 정상묵홀에서 열리는 ‘광주·전남권 앵커 사업 수행 대학 현장 소통 간담회’를 시작으로 진행된다.

이어 오후 2시부터 청강아카데미홀에서 주 행사인 통합대학 출범식이 개최된다. 출범식에서는 통합대학 추진 경과와 미래 비전 발표, 대학 구성원 및 지역사회와의 협력 메시지 등이 공유될 예정이다. 또 ﻿국가 미래 산업을 선도하며 지역 소멸에 대응하는 7개 캠퍼스의 특성화 전략을 제시할 계획이다.

송하철 총장은 “통합대학 출범은 지역 국립대학 혁신과 고등교육 체계 전환의 상징적인 사례”라며 “산학협력 및 연구 역량 집적으로 지역 혁신을 선도하는 글로벌 명문대학으로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.

목포 임형주 기자
2026-05-21 19면
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