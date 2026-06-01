경기도기술학교 북부캠퍼스 하반기 개강… 전기설비·SW 자동화 등 실무형 인재 공급

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고양 ‘창조혁신캠 성사’에 오픈

이미지 확대 경기도기술학교 북부캠퍼스가 입주하는 고양 원당역 앞 ‘창조혁신캠퍼스 성사’ 전경.

경기도 제공

세줄 요약 고양 성사동 북부캠퍼스 하반기 개강 준비

전기설비·AI 자동화 등 실무형 과정 구성

북부 직업교육 격차 해소와 취업 연계 기대

2026-06-01 22면

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31일 경기 고양시에 따르면 원당역 앞 ‘창조혁신캠퍼스 성사’에 들어서는 ‘경기도기술학교 북부캠퍼스’는 올해 하반기 개강을 목표로 교육시설 구축 공사를 진행 중이다.경기도일자리재단이 운영하는 경기도기술학교는 그동안 화성시에서만 운영돼 경기북부 주민들이 직업교육 기회에서 상대적으로 소외됐다는 지적이 제기돼 왔다. 이에 재단은 북부 지역 지방자치단체를 대상으로 부지 공모를 진행했고 지난 4월 고양시가 최종 대상지로 선정됐다. 북부캠퍼스는 창조혁신캠퍼스 성사 건물 9층에 조성된다. 시는 6~7월 개소를 거쳐 올해 하반기부터 본격적인 교육 운영에 들어갈 계획이다. 교육 과정은 전기설비 시공관리, 시스템 냉난방기 설치, 인공지능(AI) 기반 소프트웨어 자동화 등 산업 현장에서 바로 활용할 수 있는 실무 중심 과정으로 구성된다. 시는 향후 지역 산업 수요에 맞춰 교육 과정을 점차 확대해 나갈 방침이다.시는 이번 북부캠퍼스 유치가 지역 산업에 필요한 기술 인력을 직접 양성하고, 청년과 구직자의 취업 기회를 넓히는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 특히 경기북부 주민들이 남부권까지 이동해야 했던 불편이 줄어들고 지역 안에서 교육과 취업을 연계할 수 있는 기반도 마련될 것으로 보고 있다.또 창조혁신캠퍼스 내 유휴공간을 활용해 시설을 조성함으로써 예산 부담을 줄이고 올해 하반기 약 80명의 교육생이 유입돼 지역 상권 활성화와 생활인구 증가에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 전망하고 있다. 장기적으로는 첨단산업과 연계한 실무형 인재 공급 체계를 구축해 시의 자족 기능과 산업 경쟁력을 높이는 데 도움이 될 것이라는 기대도 나온다.시 관계자는 “상대적으로 부족했던 경기북부 직업교육 인프라를 확충하고 미래 산업 수요에 맞는 실무형 인재를 키우는 계기가 될 것”이라며 “청년과 구직자들이 지역 안에서 배우고 취업까지 할 수 있도록 지원을 확대해 나가겠다”고 말했다.﻿한상봉 기자