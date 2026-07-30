이미지 확대 서예로 충효 배워요 대구 중구 대구향교에서 29일 여름방학을 맞아 열린 ‘나라사랑 청소년 충효교실’에 참가한 초등학생들이 서예를 배우고 있다.

대구 뉴스1

2026-07-30 17면

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대구 중구 대구향교에서 29일 여름방학을 맞아 열린 ‘나라사랑 청소년 충효교실’에 참가한 초등학생들이 서예를 배우고 있다.대구 뉴스1