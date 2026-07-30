서울Pn 지방자치 교육＆라이프 서예로 충효 배워요 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/edulife_local/2026/07/30/20260730017010 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-30 00:30 입력 2026-07-30 00:30 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 서예로 충효 배워요 대구 중구 대구향교에서 29일 여름방학을 맞아 열린 ‘나라사랑 청소년 충효교실’에 참가한 초등학생들이 서예를 배우고 있다. 대구 뉴스1 대구 중구 대구향교에서 29일 여름방학을 맞아 열린 ‘나라사랑 청소년 충효교실’에 참가한 초등학생들이 서예를 배우고 있다. 대구 뉴스1 2026-07-30 17면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지