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서예로 충효 배워요

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수정 2026-07-30 00:30
입력 2026-07-30 00:30
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서예로 충효 배워요
서예로 충효 배워요 대구 중구 대구향교에서 29일 여름방학을 맞아 열린 ‘나라사랑 청소년 충효교실’에 참가한 초등학생들이 서예를 배우고 있다.
대구 뉴스1


대구 중구 대구향교에서 29일 여름방학을 맞아 열린 ‘나라사랑 청소년 충효교실’에 참가한 초등학생들이 서예를 배우고 있다.

대구 뉴스1
2026-07-30 17면
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