앵커사업 S등급 이어 ‘앵커리더’ 2명 배출··· 국립순천대, 지산학협력 성과 확산

이명훈 교수 스마트농업·산업 연결

이영주 포엠 대표, 대학과 기술개발

이미지 확대 교육부가 선정한 전국 ‘앵커리더‘ 20명에 이름을 올린 국립순천대 융합바이오시스템기계공학과 이명훈(뒷줄 왼쪽 두 번째) 교수가 학생들과 기념 촬영을 하고 있다.

순천대 제공

이미지 확대 전국 앵커리더에 선정된 지역 기업 ㈜포엠 이영주 대표.

㈜포엠 제공

세줄 요약 전남 앵커사업 1차 평가 S등급 획득

앵커리더 2명 배출, 지산학협력 성과 입증

스마트농업·이차전지 공동개발 사례 확산

2026-10-13 22면

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국립순천대가 앵커(지역성장 인재양성체계)사업을 통해 지역산업과 대학, 기업을 연결하는 지산학협력 성과를 본격화하고 있다. 1차년도 사업 평가에서 전남 최우수 S등급을 받은 데 이어 전국 단위 ‘앵커리더’ 2명을 배출하며 지역과 함께 성장하는 산학협력 모델의 성과를 보여주고 있다.12일 국립순천대에 따르면 이 대학은 교육부 주관 2026년 전남 앵커사업 1차년도 평가에서 최우수 등급인 S등급을 획득했다. 사업 이행 수준과 성과 창출·확산 가능성, 성과지표 달성도 등을 종합적으로 평가한 결과다. 특히 지역 산업 수요와 대학의 특화 분야를 연계한 인재양성과 기업 협력, 산학연 협력체계 구축 등에서 성과를 인정받았다.대학 차원의 성과는 사업 현장에서 활동한 구성원들의 성과로도 이어졌다. 올해 전국에서 선정된 앵커리더 20명 가운데 국립순천대 융합바이오시스템기계공학과 이명훈 교수와 지역기업 ㈜포엠 이영주 대표가 각각 교원과 기관·기업 임직원 분야에 이름을 올렸다. 대학과 협력기업에서 나란히 앵커리더가 선정되면서 국립순천대가 추진해 온 지산학협력의 성과를 구체적인 사례로 보여줬다.이 교수는 스마트농업 분야의 연구와 교육을 산업 현장과 연결하고 기술사업화와 지역산업 발전에 이바지한 성과를 인정받았다. 대학의 연구역량을 기업과 지역 농산업 현장으로 확장하는 한편 스마트농업 분야에 필요한 전문인재 양성에도 힘써왔다.이 대표는 국립순천대와 친환경 이차전지 소재 공동기술개발을 추진하고 지역인재 양성에 참여한 성과를 인정받았다. 대학의 연구역량과 기업의 현장 경험을 결합해 지역기업의 기술 경쟁력을 높이고 산학협력을 인재양성으로 연결한 사례다.두 앵커리더의 활동은 국립순천대가 앵커사업을 통해 구축하고 있는 ‘지역산업-인재양성-산학협력’의 선순환 구조를 보여준다. 대학이 지역산업에 필요한 인재를 양성하고 기업과 함께 기술을 개발하며 그 과정에 학생이 참여해 다시 지역의 인재로 성장하는 구조다.국립순천대는 이 같은 성과를 지역에 머물게 하지 않고 전국으로 확산하고 있다. 지난달 일산 킨텍스에서 열린 ‘2026 산학연협력 엑스포’에서는 앵커사업 홍보부스를 마련해 지역산업 연계 인재양성과 산학협력 우수사례, 앵커리더의 활동을 소개했다. 체험·시연 프로그램도 운영하며 대학과 기업이 함께 만들어낸 성과를 공유했다.이병운 국립순천대 총장은 “앞으로도 앵커사업을 기반으로 지역산업과 대학, 기업의 협력체계를 강화하고 산학공동 기술개발과 현장 중심 인재양성을 확대할 계획”이라며 “대학이 보유한 교육·연구 역량을 지역의 성장으로 연결해 지속가능한 지산학협력 생태계를 구축하겠다”고 밝혔다.순천 최종필 기자