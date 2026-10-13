농대생이 AI, 공대생이 농업… ‘인재 사다리’ 놓는 국립순천대

전교생 ‘AI 교육체제’로 전환

이미지 확대 국립순천대학교 정문 전경.

순천대 제공

이미지 확대 순천대 학생팀이 지난 8월 거제 소노캄에서 열린 ‘제3회 영·호남 대학생 인공지능(AI)·소프트웨어(SW) 학술교류 대회’에서 프로젝트 발표 부문 최우수상을 수상했다.

순천대 제공

이미지 확대 순천대가 다음 달부터 2031년까지 전남광주 고흥군과 함께 ‘스마트농업 인공지능 전환(AX) 대학원’을 운영할 고흥 스마트팜 혁신밸리.

고흥군 제공

이미지 확대 지난달 연세대에서 열린 AI 교육체계 공동 출범식에서 순천대 관계자들이 기념사진을 찍고 있다.

순천대 제공

이미지 확대 순천대는 지난달 10일부터 AI·첨단 산업 분야 취업을 희망하는 미취업 청년을 위한 ‘청년도약 인재 양성 부트캠프’ 교육과정을 운영하고 있다.

순천대 제공

세줄 요약 전교생 AI 기초교육과 전공별 AX 확대

학부·대학원 연계한 인재 사다리 구축

스마트농업 AX대학원과 지역산업 연계

2026-10-13 22면

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●전교생 AI 배우고, 전공마다 AX 입힌다12일 국립순천대에 따르면 학부 교육의 출발점은 ‘전교생 AI 교육’이다. AI중심대학사업에는 2026년부터 2033년까지 8년간 정부지원금 212억원을 포함해 총 275억원을 투입한다. 전공과 관계없이 모든 학생이 5학점 이상의 AI 교양과목을 이수하도록 하고 데이터 분석과 생성형 AI 활용, 프롬프트 설계 등 AI를 실제 학업과 업무에 활용하는 능력을 기른다.기초교육 이후에는 자신의 전공과 AI를 결합하는 AX 교육으로 확장한다. 사업에는 38개 학과가 참여한다. 비전공자가 AI·AX 교육으로 진입할 수 있도록 ‘AX 브릿지’ 교육과정을 운영한다. AI반도체, 뉴스페이스, 문화콘텐츠, 스마트농업 등 다양한 융합·연계전공을 확대하고 AI공학을 비롯해 AI 교육콘텐츠, 에너지AI, 피지컬AI, 기계우주항공AI 등 각 전공의 특성을 살린 심화교육도 운영한다.●농업 전공자는 AI﻿, AI 전공자는 농업을국립순천대는 과기정통부 주관 ‘2026년 인공지능혁신 인재양성사업’에 최종 선정됨에 따라 스마트팜과 인공지능(AI) 기술을 결합한 ‘스마트농업 AX대학원’을 고흥스마트팜혁신밸리에서 고흥군과 공동 운영해 미래 농업 인재 육성에 나선다. 다음 달부터 2031년 12월까지 약 5년 2개월간 추진된다. 국비 155억원을 포함해 전남광주통합특별시·순천시 등에서 총 204억원의 사업비가 투입된다.순천대는 스마트농업 분야의 AI·데이터 기반 혁신을 이끌 전문 인재 양성을 목표로 2027년부터 매년 40명씩, 총 200명의 석·박사급 인재를 배출할 계획이다. 교육과정은 ▲시설원예 AX ▲노지·무인농기계 AX ▲데이터·클라우드 AX 등 3대 핵심 특화 트랙으로 구성된다. 특히 전체 교육과정의 약 30%를 고흥혁신밸리 현장에서 직접 진행해 이론에 그치지 않고 실제 농업 현장에 AI와 데이터 기술을 적용하는 ‘현장 밀착형 실무 교육’을 한층 강화할 방침이다.대학의 이론 교육과 혁신밸리의 재배·산업 현장이 맞물리면서 학생들은 작물 생육 데이터와 환경제어, AI·자동화 기술을 직접 다루며 실무 역량을 키울 수 있을 것으로 기대된다.지역 주민과 청년들을 위한 혜택도 마련된다. 학사 학위를 보유한 고흥혁신밸리 보육센터 수료생과 고흥군민에게 대학원 교육 참여 기회를 적극 제공하고 참여기업 및 순천대의 AI 기반 농업 연구 성과를 지역 사회와 공유해 첨단 농업 기술의 저변을 확대할 계획이다.스마트농업 AX 교육은 학생의 전공에 따라 출발점을 달리한다. 농학·원예·농기계·농업경제 등 농업 분야 전공자는 AI와 머신러닝을 보완해 배우고 AI·소프트웨어 전공자는 시설원예와 노지농업 등 농업 현장을 익힌다. 서로 다른 출발점에서 ‘브릿지’ 교육을 거친 학생들은 이후 시설원예, 노지·무인농기계, 데이터·클라우드 분야로 진입해 생성형 AI와 피지컬AI, 자율주행, 농업데이터 분석 등을 실제 농업 문제 해결에 적용한다.●학부에서 대학원까지 ﻿‘AI 사다리’학부와 대학원 사이의 경계도 낮춘다. 학·석사 및 학·석·박사 연계 과정을 확대하고 학부 3학년부터 대학원 교과목을 이수할 수 있도록 한다. 학부생이 연구실에서 연구를 경험하고 학점도 받을 수 있는 ‘연구실 인턴 학점제’도 도입한다. 학부에서 운영 중인 스마트농업융합전공을 대학원의 스마트농업 AX 전공과 연계해 학부 교육이 석·박사 연구로 이어지는 경로를 구축한다.●기업이 교실로, ﻿산업현장이 실험실로기업은 교육과 연구의 공동 파트너로 참여한다. 학부에서는 네이버클라우드, 카카오엔터프라이즈, AWS, 업스테이지, 메가존클라우드, 한전KDN 등이 참여해 산업현장의 AI 기술을 교육하고 현장실습과 산학 프로젝트를 지원한다. 고성능 그래픽처리장치(GPU) 서버와 상용 대규모언어모델 등 AI 교육·연구 인프라도 확충한다.대학원에서는 농기계 전문기업 대동과 AI 서비스 기업 이스트소프트가 공동연구개발기관으로 참여한다. 대동은 자율주행 농기계와 농작업 데이터, 실장비 가늠터를 제공하고, 이스트소프트는 생성형 AI와 AI 에이전트, 클라우드 서비스 기술을 교육·연구에 접목한다. 학생이 개발한 기술을 실제 장비와 서비스 환경에서 검증하고 산학공동 연구와 인턴십, 취·창업으로 연결하는 방식이다.교육과 연구의 무대는 캠퍼스 밖 지역 산업현장으로도 넓어진다. 순천의 애니메이션·문화콘텐츠, 여수의 석유화학, 고흥의 우주항공·스마트농업, 광양의 첨단소재 등 지역 주력산업을 AI 교육 및 산학 프로젝트와 연계한다. 특히 순천·고흥 등에 구축한 그린스마트팜 가늠터는 스마트농업 AX 대학원의 현장실증 기반으로 활용할 계획이다.이병운 순천대 총장은 “AI를 융합한 미래형 전문인재를 체계적으로 양성하고 교육과 연구 성과가 지역 산업의 혁신과 기업 성장으로 이어질 수 있도록 대학의 역량을 집중하겠다”며 “AI·AX 교육과 연구를 통해 지역의 산업 전환을 이끌 수 있는 인재양성 기반을 강화해 나가겠다”고 말했다.순천 최종필 기자