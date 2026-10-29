전국 공공형 어린이집 확충 속도 낸다

경북도, 신규 18곳 포함 총 155곳

제주도는 3곳당 1곳 공공형 지정

세줄 요약 지자체들, 공공형 어린이집 확충 속도

경북·경남·전북·제주 등 신규 지정 확대

운영비 지원과 보육 질 개선 병행

2026-10-29 18면

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저출생 극복에 팔을 걷고 나선 지방자치단체들이 부모가 안심하는 보육 환경 조성 등을 위해 공공형 어린이집 확충에 잇따라 나서고 있다. 공공형 어린이집은 우수한 민간·가정 어린이집을 선정해 보육 교직원 급여 상승분과 3∼5세 유아반 교육환경개선비 등 운영비를 지원하는 사업이다.경북도는 공공형 어린이집 18곳을 신규 지정했다고 28일 밝혔다. 이로써 도내 공공형 어린이집은 모두 155곳으로 늘었다. 도내 전체 민간·가정 어린이집 733곳 중 공공형이 차지하는 비중은 21.1%다.도는 공공형 운영 기준을 강화해 보육 서비스 질을 높이기 위해 운영 실태 전수조사 중이다. 운영비 집행 현황과 보육 교직원 급여 수준 등 지정 이후 운영 전반을 점검하고 개선 방안을 마련할 예정이다. 이상수 도 지방정부전략국장은 “공공형 어린이집 확충으로 더 많은 영유아가 양질의 보육 서비스를 이용할 수 있게 됐다”고 말했다.경남도도 최근 민간 10곳, 가정 10곳 등 모두 20곳을 공공형으로 신규 지정했다. 지역별로는 창원시 및 김해시 각 7곳, 진주시 및 양산시 각 3곳이다. 이로 인해 도내 민간·가정 어린이집 978곳 중 공공형은 총 169곳(17.2%)으로 늘었다.전북도도 최근 공공형 5곳을 신규 지정했다. 전주시, 군산시, 정읍시, 남원시, 부안군 각 1곳이다. 이에 따라 도내 총 108곳이 공공형 어린이집으로 운영된다.제주도도 지난달 우수한 민간·가정 어린이집 4곳(제주시 3곳·서귀포시 1곳)을 공공형으로 새로 지정했다. 현재 제주도에서는 전체 어린이집 365곳 가운데 122곳(33.4%)이 공공형으로 운영되고 있다. 도는 참여 기본 요건을 충족한 어린이집을 대상으로 시설·환경, 보육 서비스, 보육교직원 운영관리, 지역별 자율평가 등 4개 분야를 100점 만점으로 평가해 높은 점수순으로 선정한다.이 밖에 대전시와 전남광주시도 올해 각각 공공형 어린이집 10곳을 신규 지정하는 등 보육의 공공성과 질을 함께 높여가는 정책 추진에 나서고 있다.안동 김상화 기자