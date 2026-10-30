부산대, 산학협력으로 동남권 미래산업 판 바꾼다 [다시 뛰는 부울경]

세줄 요약 거점국립대 패키지 선정, 5년간 5000억원 확보

혁신제조해양융합대학·AI대학 설립 추진

산학 일체형 교육과 연구 플랫폼 구축

이미지 확대 부산대학교 장전캠퍼스 전경.

부산대 제공

2026-10-30 C7면

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부산대학교가 동남권의 새로운 성장엔진을 가동할 핵심 플랫폼으로 도약한다. 제조 및 해양 산업의 인공지능 전환(AX) 혁신을 선도하고, 기업이 필요로 하는 우수 인재를 적시에 배출하는 중추 역할을 수행할 예정이다.29일 부산대에 따르면 부산대는 초광역권 전략 산업의 성장을 이끌 인재를 육성하기 위한 ‘거점국립대 패키지 지원사업’에 지난달 선정됐다. 이에 따라 부산대는 향후 5년간 5000억원의 정부 재정지원을 확보하면서 동남권 산업의 미래를 열어갈 혁신 플랫폼으로서 도약 계기를 마련했다.부산대는 동남권 제조·해양산업의 대전환을 이끌 세계 100위권 이내 단과대학을 목표로 2028년 ‘혁신제조해양융합대학’ 설립을 추진한다. 이 대학은 첨단 조선·해양, 혁신제조, 우주항공·방산 등 동남권 성장엔진 분야 인재를 체계적으로 양성하는 데 초점을 둔다. 기업 수요 발굴부터 교육과정 공동 설계·운영, 지도·인증까지 기업이 참여하고, 채용조건형 계약학과 등을 통해 산학 일체형 교육체계를 구축한다.임무 수행형 연구거점인 ‘전략산업AX융합연구원’ 설립도 추진한다. 이곳에 동남권 성장엔진 분야를 중심으로 연구역량을 결집하고, 산업현장의 중장기 기술 난제에 대한 해결책을 제시한다. 양산캠퍼스에 연구부지 39만 6000㎡와 주거·배후 부지 15만 1800㎡ 규모 ‘산업 AX 연구캠퍼스’를 조성해 기업과 대학이 함께 문제를 발굴·해결하는 개방형 연구 플랫폼을 구축할 방침이다.내년 3월에는 학내 AI 연구·교육 역량을 결집하고 지역으로 확산하기 위한 ‘AI대학’을 새로 설립한다. 또 동남권 26개 대학이 참여하는 공유대학을 구성해 지역 인재 양성 체계도 구축한다.최재원 부산대 총장은 “대한민국 제조·해양산업의 AX 혁신을 선도하며 국토 공간 대전환을 실증하는 플랫폼이자 세계적인 연구거점대학으로 도약하겠다”고 밝혔다.부산 정철욱 기자